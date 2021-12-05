الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر عاشور ينتهى من تسجيل أغاني ألبومه الجديد

تامر عاشور
تامر عاشور

يستعد النجم تامر عاشور لإطلاق ألبومه الجديد نهاية الشهر الجاري بعد أن تم الانتهاء من تسجيل جميع أغانيه.

وأعلن عاشور في تصريحات صحفية، أن الألبوم الجديد يشهد تغييرات ملحوظة يلتمسها جمهوره سواء في الكلمات أو اللون الغنائي بالإضافة إلى مفاجآت من المقرر الكشف عنها قبيل إطلاقه نهاية ديسمبر الجاري.

ويشارك في الألبوم الجديد لعاشور من الشعراء جمال الخولى، مالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز ومن الملحنين مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى بالإضافة إلى توزيعات موسيقية لـ" فهد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين ويحى يوسف.

ويستعد تامر عاشور لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 على مسرح أبو بكر سالم، الخميس المقبل.

 

العربية الخميس فعاليات ماضي طلاق مفاجآت كريم أغاني

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