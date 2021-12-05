الأحد 05 ديسمبر 2021
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سياسي

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: نستهدف 300 مليار كحصيلة للضريبة وندعم الصناعة

الدكتور أنور فوزي،
الدكتور أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب

قال الدكتور أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الدولة تدعم الصناعة وتحرص علي النهوض بها، مؤكدًا أن كلمات النواب بشأن تخفيف الأعباء الضريبية عن المصانع محل تقدير من وزارة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية علي الصناعة كأحد الاطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية .

وتابع أنور فوزي رئيس مصلحة الضريبة العقارية، تعقيبا علي كلمات أعضاء لجنة الصناعة ومطالبتهم بتخفيف الضريبة علي المصانع، قائلا: "كل اللي قولتوه شايفينه والوزير وجهنا نيجي ونسمع للجنة، وأي حد من المصنعين بيتصل بينا في مشكلة بنشكل لجان تنزل وتعاين، ويتم تطبيق المعايير التي تم الاتفاق عليها بين وزيري الصناعة والمالية، وهذه المعايير ليست قرآن ووارد في أي وقت تتغير".

واستكمل: "نستهدف 300 مليار  حصيلة الضريبة العقارية، لو مقترحاتكم هتجيب الحصيلة  دي ياريت، وإحنا بنعمل معادلة اسمها القيمة الإيجارية، يتم تقدير المنشأة وعلي أساسها تتحدد القيمة، وهي تختلف من مكان لآخر، والقانون صدر في 2008، ومقدرش مكان المفروض بحصل منه ضريبة عقارية بمبلغ معين وأجي أحصل نسبة أقل من المنصوص عليهل في القانون، فيها مخالفة دستورية وإهدار للثروة العقارية".

من جانبه، قال الدكتور صبري الشافعي، ممثل هيئة التنمية الصناعية: لدينا 152 منطقة صناعية تحتاج أموال لإعادة تأهيلها وتطوير بنيتها التحتية، وصرفنا 6 مليار جنيه علي 4 مناطق صناعية، ونحتاج 230 مليار جنيه لباقي الـ 152 منطقة صناعية، مقترحا أن تحصل الضريبة العقارية علي المناطق الصناعية لصالح الصناعة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية".

مجلس النواب وزارة المالية الحكومة مصلحة الضرائب وزيرة التجارة والصناعة لجنة الصناعة بمجلس النواب التنمية الصناعية التجارة والصناعة

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