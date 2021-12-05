أمطار متوسطة ونشاط للرياح في أول أيام «نوة قاسم» بالإسكندرية (فيديو)

تعرضت محافظة الإسكندرية، منذ قليل لسقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة ، صاحبها نشاط في حركة الرياح وارتفاع نسبي في أمواج البحر، بالتزامن مع نوة قاسم التي تضرب عروس البحر بدءً من اليوم، وتستمر حتى الخميس المقبل.

وشهدت المحافطة نشاطا في الرياح منذ صباح اليوم، مع استمرار الغيوم والسُحب منذ أمس، وذلك ضمن موجة الطقس غير المستقر التي تتعرض لها المدينة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

امطار نوة قاسم

- رفع حالة الطوارئ

وكان اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قد أعلن، أمس السبت، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.



وأوضح بيان هيئة الارصاد الجوية، انه من المتوقع اليوم الأحد يشهد نشاط للرياح مثيرة للأتربة حيث تصل سرعتها (45 - 55 متر/ ساعة)، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية والبحر يكون مضطرب جداً وارتفاع الموج 2.5 - 3.5 متر، ويصاحب ذلك أمطار متوسطة الشدة علي فترات متقطعة.

امطار نوة قاسم

- رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار

وبناءً على تلك التوقعات، تم رفع درجات الاستعداد و انتشار السيارات و البدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، فضلا عن استمرار اعمال التطهير للشنايش و المطابق و تفريغ بيارات محطات الرفع، متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

امطار نوة قاسم

ومن جانبه، شدد «نافع» علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175، طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما أكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري

- تعطيل الدراسة بالمحافظة

امطار نوة قاسم

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أعلن تعطيل الدراسة اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات وفق الاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية، و ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.



وعقب قرار اللواء محافظ الإسكندرية بتعطيل الدراسة، وبعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد ، تقرر تأجيل امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أدائهما غدًا وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الاثنين 6 ديسمبر وفق الجدول المعلن، على أن يتم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية الاحد المقبل 12 ديسمبر 2021.

ومن جانبه، أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية، بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.