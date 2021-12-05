سفيرنا فى صربيا يهنئ الفائزين بالمركزين الثانى والثالث فى مونديال المدارس لليد

شارك السفير عمرو الجويلي، سفير مصر لدى صربيا، في الحفل الختامي لبطولة العالم لكرة اليد للمدارس المقامة في بلجراد.

ووجه السفير الجويلي التهنئة إلى فريقي البنات والبنين لحصولهما على المركزين الثاني والثالث على التوالي، مثنيا على الإدارة الناجحة للبعثة المصرية من قبل دكتور إيمان حسن، نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورئيسة البعثة، بدعم من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة.

تفوق الشباب المصري في كرة اليد

وأشار، في كلمته للفريقين احتفالًا بالفوز بالمركزين المتقدمين، إلى أن النتيجة المحققة تستحق الإشادة الخاصة بها؛ لأنها تعكس تميز كل من البنات والبنين على حد سواء، وهو ما يعكس أيضًا تفوق جيل الشباب المصري بعنصريه في كرة اليد، فضلًا عن كونها أول مشاركة لمصر في تلك البطولة بما يفتح الباب أمام مزيد من التميز في الدورات المقبلة.

واستعرض سفير مصر في بلجراد تعاظم الإسهام الرئيسي للرياضة في تعزيز العلاقات بين مصر وصربيا منذ أن وقع وزير الخارجية على مذكرة التعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة خلال زيارته إلى بلجراد في نوفمبر 2018.