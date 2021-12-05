الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرنا فى صربيا يهنئ الفائزين بالمركزين الثانى والثالث فى مونديال المدارس لليد

السفير المصرى والفائزون
السفير المصرى والفائزون

شارك السفير عمرو الجويلي، سفير مصر لدى صربيا، في الحفل الختامي لبطولة العالم لكرة اليد للمدارس المقامة في بلجراد.

ووجه السفير الجويلي التهنئة إلى فريقي البنات والبنين لحصولهما على المركزين الثاني والثالث على التوالي، مثنيا على الإدارة الناجحة للبعثة المصرية من قبل دكتور إيمان حسن، نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورئيسة البعثة، بدعم من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة.

السفير المصري مع الفائزين

تفوق الشباب المصري في كرة اليد

وأشار، في كلمته للفريقين احتفالًا بالفوز بالمركزين المتقدمين، إلى أن النتيجة المحققة تستحق الإشادة الخاصة بها؛ لأنها تعكس تميز كل من البنات والبنين على حد سواء، وهو ما يعكس أيضًا تفوق جيل الشباب المصري بعنصريه في كرة اليد، فضلًا عن كونها أول مشاركة لمصر في تلك البطولة بما يفتح الباب أمام مزيد من التميز في الدورات المقبلة. 

السفير المصري مع الفائزين

واستعرض سفير مصر في بلجراد تعاظم الإسهام الرئيسي للرياضة في تعزيز العلاقات بين مصر وصربيا منذ أن وقع وزير الخارجية على مذكرة التعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة خلال زيارته إلى بلجراد في نوفمبر 2018.

صربيا مصر سفير مصر كرة اليد بلجراد البنات والبنين

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