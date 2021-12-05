طوارئ بمطار القاهرة تزامنًا مع توقعات بسوء الأحوال الجوية غدًا

أعلنت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، حالة الاستنفار والطوارئ القصوى، عقب وصول إخطار من هيئة الأرصاد الجوية يفيد بتوقعات بسوء الأحوال الجوية، صرحت بذلك مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مركز التنبؤات الجوية أرسل إخطارا إلى مسئولي شركة ميناء القاهرة الجوي، يفيد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتوقعاته سوء أحوال الطقس، حيث ستسود حالة من الطقس غير المستقر على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وتمتد حتى شمال الصعيد.

كما سيحدث نشاط للرياح يعمل على إثارة الرمال والأتربة، وقد تصل الرؤية إلى أقل من

(1000 متر) نسبة حدوثها 30% من الساعة 12 إلى 3 عصرا بالتوقيت العالمي، وذلك بسبب منخفض جوي سطحي، له امتداد في طبقات الجو العليا متمركز فوق حوض البحر المتوسط، ويتحرك نحو القاهرة شرقا في تمام ظهر غدٍ الاثنين.

- السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى استعدت لسوء الأحوال الجوية

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي استعدت لسوء الأحوال الجوية تزامنا مع انطلاق الفصل الشتوي، حيث تم التنبيه على جميع العاملين بمهبط المطار بضرورة ارتداء الملابس الفسفورية المخصصة للمهبط، والسير ببطء للسيارات داخل أرض المهبط لعدم حدوث أية حوادث مرورية تؤثر على سير الحركة الجوية والركابية بمهبط مطار القاهرة الدولي، في ظل الزيادة الكبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات في الوقت الراهن.

وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسئولي وزارة الطيران المدني، بقيادة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب، بضرورة استعداد كافة المطارات التابعة للوزارة للفصل الشتوي الذي يشهد دائما تقلبات جوية على مدار أسابيع طويلة، لعدم حدوث ما يعرقل سير العمل بمنظومة الطيران المدني المصري، خاصة في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي توفرها منظومة الطيران المدني في الوقت الراهن، لخدمة وتسهيل الحركة الجوية والركابية مختلفة الجنسيات الوافدة إلى البلاد.