المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يناقش تحديات مكافحة الجريمة المنظمة

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه الـ( 67 ) اليوم حضورياً بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية للتحضير للدورة الوزارية الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب التى تعقد غدا بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط، برئاسة الجزائر، والتي يتصدر جدول أعمالها موضوعا مكافحة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب.

وترأس اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم وزير العدل اليمني القاضي بدر احمد العارضه وشارك فيه الدول الأعضاء بالمكتب، وهي الكويت والسعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا" إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية التى رأس وفدها السفير محمد الأمين ولد أكيك الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي وزير العدل اليمنى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك فى المجالات القضائية وتعزيز روح التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال مكافحة ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للوطنية.

وقال العارضة - فى كلمته أمام المكتب التنفيذي - إن هذا الاجتماع يعقد فى ظل ظروف بالغة الحساسية سواء على المستوى الاقليمى أو الدولى جراء تفشي وباء كورونا والذي رتب تحديات جديدة تضاف إلى التحديات السابقة التى تمر بها المنطقة، مؤكدا أن هذه الاوضاع الصعبة ساهمت فى عرقلة الجهود التى تبذلها الدول العربية للدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القطرات الداخلية لكل منها.

وناقش المكتب مشروع جدول أعمال الدورة ( 37 ) لمجلس وزراء العدل العرب المقرره غدا الاثنين بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، برئاسة السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل الجزائري.

ومن جانبه، قال الوزير مفوض ياسر عبد المنعم مدير ادارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية مسؤول الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب إن اجتماع المكتب مخصص للاعداد والتحضير لمشروع جدول اعمال الدورة الوزارية 37 لمجلس وزراء العدل العرب التى تعقد غدا بدعوة من الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط.

وأضاف عبد المنعم فى تصريح له "إن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب انعقد في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة ومحاربة ظاهرة الإرهاب التي تنتشر في العالم أجمع.

وأكد عبد المنعم - في تصريح له اليوم - أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عددا من الموضوعات منها ، مكافحة الارهاب، توحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، ومشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة كوفيد – 19 وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي .

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات الدورة ال (37) لمجلس وزراء العدل بالدول العربية، غدا إضافة إلى وزراء العدل العرب وممثلو الدول العربية،وفود من الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.