الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صاحب مكتب مقاولات يعترف أمام النيابة باتجاره في الأعضاء البشرية

حبس
حبس

أقر  "أ ص" 33 سنة، صاحب مكتب مقاولات أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية، في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة واتجاره بالأعضاء البشرية.

كشفت أقوال "م. أ" أحد ضحايا عصابة تخصص نشاطها في الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة، خلال تحقيقات النيابة العامة ، أنه عامل يبلغ من العمر 32 سنة، وأنه مر بضائقة مادية في أثنائها تعرف علي المتهمين  الذين أغروه بالتبرع بكليته لأحد المتلقين مقابل مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه وتوجه مع الأول لإجراء التحاليل اللازمة، وانتهي به المطاف إلى إجراء عملية التبرع بمستشفى شهير خاص.

كما جاء ايضا بأقوال " أ, أ" 24 سنة، ربة منزل، أنها كانت تمر بضائقة مادية علي إثرها تعرفت علي المتهمين وأقنعوها بالتبرع بكليتها مقابل مبلغ مالي قدره25 ألف جنيه، وأنها أجرت عملية التبرع  في مستشفى خاص شهير.

 وكانت النيابة العامة قد أحالت تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة للمحاكمة أمام الجنايات، في القضية رقم 2325 لسنة 2018 جنايات قسم الجيزة المقيدة برقم 6184 لسنة 2018 کلى جنوب الجيزة.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "أ ص" 33 سنة، صاحب مكتب مقاولات، و" ن.م" وشهرتها أم كريم لأنهما في عام 2018 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة أسسوا وآخرون مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين وهم المجني عليهما "م.أ" و"آ, أ" ، بأن استغلوا حالة ضعفهما وحاجتهما المالية لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية (الكلى )؛ مقابل مبالغ مالية.

وأضاف قرار الإحالة أنهم توسطوا في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي (الكلى) لكلا من المجنى عليهما سالف الذكر وكان ذلك لاستئصاله منهما عن طريق التحايل بعد شرائه من المجني عليهما استغلالا لاحتياجهما المالي وزراعته في جسد المتلقي مع علمهم بعدم مشروعية ذلك.

صاحب مكتب مقاولات اتجار الاعضاء البشرية الجيزة جماعة إجرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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