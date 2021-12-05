الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكتبة الإسكندرية تصدر العدد الخامس من مجلة «ذاكرة العرب»

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

أصدرت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالتعاون مع مشروع ذاكرة العرب؛ العدد الخامس من مجلة «ذاكرة العرب».

تتنوع موضوعات البحوث في هذا العدد لتشمل دراسات متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، لباحثين متخصصين من المصريين والعرب والأجانب، عن مخطوطات الفروسية المملوكية في ضوء المخطوطات العربية، ومصادر تاريخ الفروسية في العصر المملوكي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تكتيكات الحصار في عصر دولة المماليك البحرية.

كما يضم العدد الخامس من مجلة ذاكرة العرب ورقة بحثية عن التأثيرات الوافدة على أدوات ومعدات الحرب خلال العصر المملوكي، وكذلك الملابس الحربية الواقية من المواد الحارقة في العسكرية المملوكية، كما تلقي الضوء على تقنيات صناعة الملابس العسكرية المملوكية.

ويتناول العدد موضوعات أخرى مثل الحيل النارية في العسكرية المملوكية، والرمح بين النظرية والتطبيق في تعاليم الفروسية.

مكتبة الاسكندرية ذاكرة العرب مركز دراسات الحضارة الإسلامية العدد الخامس مشروع ذاكرة العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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