الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة مسن قتله شقيقان بالجيزة

جثة
جثة

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة مسن قتله شقيقان وإعداد تقرير الصفة التشريحية للجثمان، كما أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما. 

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه قاومهما، فاعتدوا عليه بطعنة نافذة في الجسم أودت بحياته، وتم القبض على المتهمين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شقيقين في العقد الثاني من عمرهما لقيامهما بـقتل مسن داخل محل سكنه أثناء سرقتهما حلة طهي بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

وكان الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مسن به آثار طعنة نافذة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين في نهاية العقد الثاني من عمرهما، شاهدهما المجني عليه أثناء سرقتهما حلة طهي وعند محاولته الاستغاثة بالأهالي اقدم أحدهما على إنهاء حياته طعنًا بسلاح أبيض ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفي الدكر معاون أول مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من ضبط الجناة واقتيادهما إلي ديوان القسم

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وأفادا بأنهما أثناء محاولة سرقة «حلة طهي» من داخل منزل المجني عليه شاهدهما وعند محاولته الاستغاثة بالاهالي قام أحدهما بطعنة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

قسم شرطة العثور على جثة تحريات الاجهزة الامنية مديرية أمن الجيزة محاولة سرقة القبض على المتهم

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