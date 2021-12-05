الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات للكشف عن السائقين متعاطي المخدرات في الطرق والمحاور الرئيسية

حملات للكشف عن السائقين
حملات للكشف عن السائقين متعاطي المخدرات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، ومختلف مديريات الأمن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية، بنطاق عدد من مديريات الأمن، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات، على مستوى محافظات «القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بنى سويف، مطروح، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر»، عن فحص 683 حالة بين السائقين، تبين إيجابية 43 حالة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها فى مجال توجيه الحملات، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للمرور، قد شنت عدة حملات مرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور، على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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