الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مكتشفة اوميكرون في رسالة مبشرة: قد يختفي من تلقاء نفسه

اوميكرون
اوميكرون

رجحت حورية تجالي، باحثة كانت من ضمن الفريق الذي اكتشف سلالة اوميكرون الجديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، أنه يختفي اوميكرون بنفسه، ووحده.

جاء ذلك في الذي تصاعدت الدعوات إلى أخذ الحيطة والحذر، فضلًا عن العودة إلى الإجراءات الواقية من انتقال العدوى.

فيما دعت منظمة الصحة العالمية إلى التريث وعدم الهلع، مؤكدة أن اللقاحات ضد فيروس كورونا، لا تزال فعالة في مواجهة الضيف الثقيل!
 

يختفي من تلقاء نفسه

وأوضحت بحسب ما نقلت صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية أن هذا الفيروس يحتوي على العديد من الطفرات التي يعتبرها جزء من المجتمع العلمي غير مستقرة، وبالتالي قد يختفي من تلقاء نفسه.

إلا أنها أكدت في الوقت عينه ضرورة مراقبته، لأن من غير المعلوم كيف ستتفاعل تلك المتحورات الـ 32 مع بعضها، على صعيد نشر العدوى وقوة انتقالها.

يذكر أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة كانت أكدت سابقا أنها لم تتلق "أي معلومات" تفيد بزيادة أو ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة الاوميكرون. 

إلا أنها أوضحت أن عدد المصابين بين الأطفال ارتفع أكثر مقارنة بالمتغيرات السابقة لكورونا.

في حين أظهرت دراسة أجراها علماء في جنوب إفريقيا أن خطر تكرر الإصابة بكوفيد-19 أعلى بثلاث مرات مع المتحورة أوميكرون مقارنة بالمتحورتين بيتا ودلتا.

غير أنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على مدى قدرة أوميكرون على الانتقال، فيما تتوقع المنظمة العالمية الحصول على بيانات عن السلالة في غضون الأيام المقبلة.

وكانت قد قالت مسؤولة صحية، السبت، إن زيادة معدلات دخول الأطفال المستشفيات خلال موجة رابعة من جائحة كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، بسبب تفشي السلالة أوميكرون، ينبغي أن يدفع إلى الحذر لكنه لا يثير الذعر نظراً لأن الأعراض بسيطة.

ودخل عدد كبير من الرضع إلى المستشفيات بعد إصابتهم بمرض كوفيد-19 في الشهر الماضي في منطقة تشوان التي تضم العاصمة بريتوريا، مما عزز مخاوف من أن تكون السلالة أوميكرون تشكل خطراً أكبر على الأطفال الصغار، مقارنة بغيرها من سلالات فيروس كورونا.

باحثة تلقاء أوميكرون فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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