علماء يكتشفون أسرع طريقة لخفض الوزن وسد الشهية

يعتقد الأطباء أنهم توصلوا إلى طريقة لإيقاف هرمون الجريلين - الملقب بـ "الهرمون الجائع" - عن طريق منع وصول الدم إلى الجزء العلوي من المعدة.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذه العملية، التي تتم تحت التخدير الموضعي وتستغرق 40 دقيقة فقط، وستقلل من الرغبة في الإفراط في تناول الطعام وبالتالي تقليل الوزن.

وأشارت إلى أن التجربة يقودها أحمد ر. أحمد، جراح السمنة في مستشفى سانت ماري في بادينجتون، وسط لندن، وقال إن الإجراء الجراحي سيكلف 1500 جنيه استرليني - ربع سعر جراحة فقدان الدهون العادية.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا للمصاريف والخدمات اللوجستية تعني أن المستشفيات تؤدي فقط 6 الاف عملية لعلاج البدانة مما يؤدي إلى قوائم انتظار طويلة.

وقال أحمد إنه إذا أصبح الانصمام الناجم عن السمنة أمرًا روتينيًا ، فقد يخرج المرضى من المستشفى في غضون ساعتين.

وأضاف: "يمكنك أن تخرج غير جائع، حيثريتضمن الاجراء الجراحي شق صغير في الفخذ أو الرسغ وتمرير سلك مجوف عبر الأوعية الدموية، ثم توضع حبيبات مجهرية في شريان يعزل الجزء العلوي من المعدة أو قاع المعدة، مما يسدها".

وأكدت الصحيفة أنه من المعروف أن تقليل تدفق الدم إلى قاع الجسم يحد من إنتاج هرمون الجريلين ، وقد وجدت الدراسات على نطاق صغير أن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة يفقدون في المتوسط ​​ما يقرب من 10 في المائة من وزنهم بعد العملية ، على الرغم من أن البعض يخسرون أكثر من ذلك بكثير.

وتابعت أن فقدان الوزن هذا سيؤدي إلى تحسين الصحة بشكل كبير، وتقليل عدد مرض السكري من النوع 2 وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور أحمد إن سرعة هذه الطريقة وتكلفتها المنخفضة سيفتحان علاج السمنة للعديد من الأشخاص، لكنه قال إن إثبات "المعيار الذهبي" كان مطلوبًا أولاً لاثبات ان التجربة قد نجحت حقًا ، مضيفًا: "نحتاج حقًا إلى معرفة أن التدخل نفسه له التأثير ، وهو ليس مجرد تأثير وهمي".