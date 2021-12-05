بسبب سرقة «حلة».. التحقيق مع شقيقين قتلا مسنًا فى الجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة قتل مسن على يد شقيقين في العقد الثاني من عمرهما، لقيامهما بسرقة حَلة طهي من داخل محل مسكن المسن، بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية الجيزة.

كان قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع جريمة قتل مسن داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة مسن به آثار طعنة نافذة.

نتائج التحريات

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين في نهاية العقد الثاني من عمرهما، شاهدهما المجني عليه أثناء سرقتهما حلة طهي، وعند محاولته الاستغاثة بالأهالي أقدم أحدهما على إنهاء حياته طعنًا بسلاح أبيض ولاذا بالفرار.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأفادا بأنهما أثناء محاولة سرقة حلة طهي من داخل منزل المجني عليه، بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، شاهدهما وعند محاولته الاستغاثة بالأهالي قام أحدهما بطعنه، وتم تحرير محضر بالواقعة.