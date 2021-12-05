لغز حير العالم.. أبرز المعلومات عن مثلث برمودا في اليوم العالمي له

يحتفي العالم اليوم 5 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمثلث برمودا، اللغز الذي يحاول جميع الناس حله منذ سنوات، وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقريرا عن ما نعرفه وما لا نعرفه عن مثلث برمودا نستعرضه في السطور التالية.

أبرز المعلومات عن مثلث برمودا

مثلث برمودا هي منطقة في شمال المحيط الأطلسي يحدها من الساحل الجنوبي الشرقي الولايات المتحدة وبرمودا وجزر الأنتيل الكبرى "كوبا، هيسبانيولا، جامايكا، و بورتوريكو".

لم يتم الاتفاق على الحدود الدقيقة لمثلث برمودا عالميًا ولكن تشير تقديرات المساحة الإجمالية إلى أنها تبلغ 3،900،000 كيلومتر مربع، ولكن المنطقة لها شكل مثلث غامض، فهو لا يظهر في أي خرائط للعالم، ولا يعرف كمنطقة رسمية للمحيط الأطلسي.

على الرغم من أن التقارير عن الأحداث غير المبررة في المنطقة تعود إلى منتصف القرن الـ 19، فإن عبارة "مثلث برمودا" لم تدخل حيز الاستخدام حتى عام 1964، وقد ظهرت تلك العبارة لأول مرة في مقالة مطبوعة في صحيفة الجارديان، بقلم فينسينت جاديس الذي استخدم العبارة لوصف منطقة الثلاثي، وقال "مثلث برمودا الذي دمر مئات من السفن و الطائرات دون أن يترك أثرا".

ولكن على الرغم من ذلك إلا أن مثلث برمودا لا يشهد نسبة عالية من حالات الاختفاء، لا تحدث حالات الاختفاء بوتيرة أعلى في مثلث برمودا منها في أي منطقة أخرى مماثلة في المحيط الأطلسي.

أشهر الحوادث الغريبة في مثلث برمودا

العدد الدقيق للسفن والطائرات التي اختفت في مثلث برمودا غير معروف، ولكن التقدير الأكثر شيوعًا هو حوالي 50 سفينة و 20 طائرة، ولم يتم العثور على حطام العديد من السفن والطائرات التي تم الإبلاغ عن فقدها في المنطقة.

وقد وقع حادثان على الأقل في المنطقة لطائرات حربية أمريكية في مارس 1918، واختفى جسم السفينة يو إس إس سايكلوبس الذي كان في طريقه إلى بالتيمور بولاية ماريلاند قادمًا من البرازيل داخل مثلث برمودا، ولم يعط أي تفسير لاختفائه ولم يعثر على حطام.

وبعد حوالي 27 عامًا، اختفى سرب من القاذفات يعرف بإسم الرحلة 19 بقيادة الملازم الأمريكي تشارلز كارول تايلور في المجال الجوي فوق مثلث برمود، ولم يتم تقديم أي تفسير ولم يتم العثور على حطام.

الربط بين مثلث برمودا و جزيرة أتلانتس الأسطورية المفقود ة

و قد أشاع تشارلز بيرلتز أسطورة مثلث برمودا في كتابه الأكثر مبيعًا مثلث برمودا الذي صدر عام 1974، أن جزيرة أتلانتس الأسطورية المفقودة كانت متورطة في حالات الاختفاء.

ولكن في عام 2013 أجرى الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF) دراسة شاملة لممرات الشحن البحري، وقرر أن مثلث برمودا ليس واحدًا من أخطر 10 مسطحات مائية في العالم للشحن.

فهو يحافظ على حركة مرور يومية كثيفة عن طريق البحر والجو ويعتبر من أكثر ممرات الشحن كثافة في العالم، ويتعرض للكثير من العواصف الاستوائية والأعاصير، وتقع أعمق نقطة في المحيط الأطلسي وتسمى عمق ميلووكي في مثلث برمودا يصل عمقها 27493 قدم.

الخط المؤلم

ولكن للعلم يمر الخط المؤلم أحيانًا عبر مثلث برمودا ، والخط المؤلم هو مكان على سطح الأرض حيث يتم محاذاة الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي، ولا توجد حاجة لتفسير الانحراف المغناطيسي على البوصلة.