الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

صعدت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات  اليوم الأحد - أولى تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء مؤسسية على اغلبية اسهنم السوق، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه نتائج تقلبات أسواق المال الأجنبية والعربية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.01%، ليصل إلى مستوى 11319 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 13400 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 4493 نقطة.

كما ارتفعت المؤشرات  الثانوية للبورصة، حيث صعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.24%، ليصل إلى مستوى 2162 نقطة، ما ساهم في صعود المؤشر الاوسع نطاقا  "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت  0.17% ليصل إلى مستوى 3142 نقطة.

ورهن محللون بالسوق، أداء البورصة بأداء مثيلاتها الخليجية والعالمية، خاصة فى ظل حالة التقلبات التي بعانى منها العالم، ووجود توقعات من صندورق النقد الدولي بتأثر بعض الدول اقتصاديا خلال العام المقبل 2022، نتيجة تراكم الديون، إذا لم تجد بعض الدول علاجًا لهيكلة تلك الديون . 

وأشار المحللون، إلى أنه رغم التراجعات التي ضربت أسهم البورصة ومؤشراتها خلال الشهور الثلاث الماضية، إلا إنها لا زالت مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالأسواق الأخرى، الأمر الذي يُعزز من مكاسبها حال استقرار الأسواق.

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