الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العرض الثاني لـ فيلم «هيا هيا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

هيا هيا
هيا هيا

يعرض اليوم للمرة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيلم "هيا هيا" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "هيا هيا" من إخراج مايك ميلز، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وتدور أحداثه حول جوني صحفي إذاعي عاطفي ومعسول الكلام يسافر عبر البلاد لإجراء مقابلات مع مجموعة متنوعة من الأطفال حول أفكارهم المتعلقة بعالمهم ومستقبلهم.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 108 دقيقة، في الساعة الـ3 مساءً في سينما الزمالك 1.

يشار إلى أنه من المقرر أن يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 43، مساء اليوم الأحد.

ويعرض اليوم للمرة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفيلم الروائي "قلب الغابة المظلم"، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي، باالدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم "قلب الغابة المظلم" من إخراج سيرج ميرزابكيانتز، وإنتاج بلجيكا، وأحداثه تدور حيث يعيش نيكولاي، 16 عاما، بين مؤسسة الحاضنة والأسر المضيفة، وحيدًا ومسكونًا بفكرة هجرة، ويحلم بتكوين أسرة عندما وصلت كاميل البالغة من العمر 15 عامًا، مثيرة للاهتمام بوقاحتها إلى منزله، يقنعها نيكولاي بالذهاب والعيش معه في الغابة.

 

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