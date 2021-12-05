الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل 42055 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و158125 بعد تسجيل 42055 إصابة
جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 103040 بعد تسجيل 94 وفاة جديدة.

وفي سياق متصل، قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إن التطعيم قد يصبح إلزاميًا في ألمانيا اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، حيث أعلنت ما وصفه خليفتها كمستشار أولاف شولتز بأنه إغلاق على غير الملقحين.

وأكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية أنه مع تأكيد مزيد من دول الاتحاد الأوروبي حالات الإصابة بمتحور «أوميكرون»، وقالت وكالة الصحة التابعة للكتلة الأوروبية إنه يمكن أن يشكل أكثر من نصف جميع الإصابات في القارة في غضون أشهر، حيث وصفت ميركل الوضع بأنه خطير للغاية.

وتابعت أنه في اجتماع مع شولتز وزعماء ألمانيا الستة عشر لإجراء محادثات طارئة يوم الخميس بشأن إجراءات أكثر صرامة لوقف انتشار حالات الإصابة بفيروس كوفيد، قالت المستشارة المنتهية ولايتها إن عمل التضامن الوطني مطلوب.

وقالت: «لقد فهمنا أن الوضع خطير للغاية وأننا نريد اتخاذ مزيد من الإجراءات بالإضافة إلى تلك التي تم اتخاذها بالفعل، وللقيام بذلك، يجب القضاء على الموجة الرابعة، وهذا لم يتحقق بعد».

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابات الجديدة اليومية في ألمانيا حطمت الأرقام القياسية في الأسابيع الأخيرة، حيث تعمل العديد من المستشفيات بكامل طاقتها أو تزيد طاقتها. 

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 73209 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفعت الوفيات من متوسط ​​متدرج لسبعة أيام يزيد قليلاً عن 10 في اليوم في أغسطس إلى ما يقرب من 300 هذا الأسبوع.

وقالت ميركل إن مجلس الأخلاقيات الألماني سيصدر توجيهات رسمية بشأن تفويض اللقاح، وسيصوت البوندستاج على التشريع بحلول نهاية العام، وفي حالة إقراره، سيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر فبراير.

 

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وائل لطفي

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