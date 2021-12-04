السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

250 ألف جنيه إجمالي مبيعات السلع التموينية بمجمع أسماك الأميرية

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أكد محمد عبد الباري مدير مجمع الأسماك بالأميرية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك انتظام في  صرف السلع التموينية وفارق  نقاط الخبز لشهر ديسمبر الجاري لليوم الرابع على التوالي للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وقال في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز بمبيعات شهريا تصل الى 70 الف جنيه للفرع بينما تصل مبيعات الأسماك 180 ألف جنيه للفرع  لتصل إجمالي مبيعات الأسماك ومبيعات السلع التموينية للفرع 250,000 جنيه شهريا.

وتابع أن إجمالي مبيعات الفرع من جميع السلع والاسماك بواقع ربع مليون جنيه مقارنة  بفروع اخرى مثل فرع سفير يقوم بتحقيق مبيعات للاسماك شهريا بواقع مليون و 700 الف جنيه و مبيعات فرع باب اللوق و عرابي بالمهندسين يصل نحو نصف مليون جنيه شهريا من الاسماك.

وأضاف أنه يتم طرح جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة باسعار مخفضة بنسبه 30 % مقارنة  بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأوضح أنه بجانب طرح الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة نقوم بطرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيها واللحوم الهندية بسعر 56 جنيها للكيلو.

وزارة التموين الأسماك 70 ألف جنيه السلع التموينية صرف السلع التموينية لليوم الرابع على التوالي

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وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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