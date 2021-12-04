أنباء عن سماع دوي انفجار كبير وسط إيران

أفادت أنباء محلية إيرانية، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجار كبير في سماء نطنز وسط إيران، حيث توجد إحدى أهم المنشآت النووية الإيرانية، حسب ما نقلت سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة عن أنها لن تقبل بأن تواصل طهران عرقلة المفاوضات حول الملف النووي، بينما تواصل تسريع برنامجها النووي.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله: "إن واشنطن تستعد لعالم يتعذر فيه العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، خاصة مع تراجع إيران عن كل الحلول الوسط التي قدمت في الجولات الـ 6 السابقة من المحادثات النووية".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "لا يمكن أن نقبل وضعًا تواصل فيه إيران تسريع برنامجها النووي، بينما تتلكأ في المفاوضات الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي".

وأوضح المسؤول أن واشنطن لم تقرر رغم ذلك إغلاق الباب أمام المفاوضات التي استؤنفت الإثنين في فيينا، وتأمل أن تعود طهران قريبا إلى هذه المحادثات "مع استعداد للتفاوض بجدية".

وكانت انطلقت في فيينا، الاثنين الماضي، المحادثات الدولية حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بعد أشهر من تعليقها.

وأصر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، على أن تقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ضمانات لإيران بعدم فرض عقوبات جديدة عليها مستقبلا.

وقال علي باقري لوكالة رويترز: “إن أطراف الاجتماع الأول اتفقت على أن التركيز في المحادثات يجب أن يكون على رفع العقوبات”

ولم تكن الولايات المتحدة طرفا في المحادثات لأن إيران ترفض عقد مفاوضات مباشرة مع واشنطن التي يوجد وفدها في فندق آخر قريب في فيينا.

وأرسلت الولايات المتحدة وفداً برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في المحادثات بشكل غير مباشر.

وكانت الجولة الجديدة للمفاوضات هي السابعة من نوعها والأولى بعد تولي الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس 2021.