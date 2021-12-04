انتهاء 98% من أعمال عزبة أبو قرن بالقاهرة (صور)

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، السبت، أعمال إزالة عزبة أبو قرن بمصر القديمة.

وحفّزت نائب المحافظ القائمين على أعمال الإزالة، مؤكدة لهم أن قياداتهم تشاركهم جميع الأعمال وتزيد من حماسهم وتساندهم فيما يواجهونه من صعوبات وتحديات.





وتواصلت نائب المحافظ خلال التفقد مع عدد كبير من المواطنين وقامت بالرد على استفساراتهم وأكدت استمرار أعمال اللجنة الميدانية بموقع الإزالة.

صرحت عبدالمنعم بأن أعمال الإزالة الجارية بعزبة أبوقرن قد اسفرت حتى الآن، عن الانتهاء من 1347 عقار من إجمالي 1413 مقرر إخلائهم وهدمهم، كما تم إخلاء 4011 أسرة من أصل 4758 مقرر إخلائهم.

وأكدت نائب المحافظ أن الأعمال تجرى وسط فرحة الأهالي بنقلهم لمساكن جديدة بمشروع معا بحى السلام مؤثثة ومجهزة بالكامل وجارى تسكين باقي الأسر تباعًا، مشيدة بالأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والحي، مشيرة إلى أن منطقة عزبة أبوقرن بحى مصر القديمة تعد إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة.

أشارت إلى أنه تم نقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع معًا المتكامل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

لفتت نائب المحافظ إلى أنه الفترة الحالية تشهد الحصاد الأخير للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، مؤكدة أن ملف العشوائيات يعد ملف شائك ظل لعقود طويلة تعاني منه القاهرة، وقاطني هذه المناطق بمعاناة الآلاف من الأسر كانت حبيسة للعشوائية والخطر الداهم المحيط بهم مابين صخور ومناطق غير مؤهلة ومساكن خطرة وحيوانات ضالة وحشرات وغيرها ودون أى مرافق.

تأتي أعمال التطوير في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبدء فى تنفيذ المشروع القومي والحضاري تلال الفسطاط الذى يحمل في طياته عاصمة جديدة وبصمة مبهرة لتاريخ عريق وبعدًا أثريًا تراثيًا عظيمًا.