الطرق الصوفية توقع برتوكول تعاون مع «مساجد» (صور)

شارك الدكتور محمود أبوعلي شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية برفقة عدد من مشايخ الطرق الصوفية في مؤتمر توقيع بروتوكول مؤسسة (مساجد) والمعنية بتطوير مساجد أل البيت ضمن وفد رفيع المستوى من المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة سماحة الدكتور عبد الهادى القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية حيث تم توقيع البروتوكول بين مؤسسة مساجد والمشيخة العامة للطرق الصوفية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الأوقاف ونقابة الأشراف.

الطرق الصوفية ومؤسسة مساجد

وحضر حفل توقيع البروتوكول كبار رجال الدولة ومنهم الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والدكتور على جمعه عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الدينية بالمجلس.

الطرق الصوفية ومؤسسة مساجد

الطرق الصوفية ومؤسسة مساجد

الطرق الصوفية ومؤسسة مساجد