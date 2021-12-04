محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمشروعات «حياة كريمة» بطما

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، بقرية " أم دومة " بمركز طما، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، ومشرفي المشروعات من الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، وممثلي مؤسسة " حياة كريمة ".

شملت جولة المحافظ بقرية " ام دومة " تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر "، والمقام على مساحة 460 متر مربع، ويضم " مركز تكنولوجي، وسجل مدني، ومكتب تموين، ومكتب تضامن اجتماعي، مكتب بريد، شهر عقاري، مجلس محلي، ووحدة محلية "، بنسبة تنفيذ 97%، ثم تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، والذي وصلت نسبة التنفيذ به 97%، كما تفقد تطوير مركز شباب أم دومة، وأعمال إنشاء وحدة الإسعاف، ومركز تنمية الأسرة والطفولة.

وأكد الفقي أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفيرها بالشكل اللائق، وتغيير واقع الريف بقرى سوهاج، موجها بالالتزام بأعلى معايير الجودة، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بتنسيق المواقع العامة لتلك المشروعات.

والتقى محافظ سوهاج، السبت، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 150 مواطن لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

استمع المحافظ إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة، ومطالب بالإعفاء من الرسوم المدرسيّة لغير القادرين، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص وطلبات أخرى متنوعة.