العثور على جثة شاب مقتولاً بجوار محول كهرباء بالدقهلية

عثر عدد من الأهالى على جثة شاب مجهول الهوية بجوار كشك كهرباء أمام شبكة كهرباء شربين بمحافظة الدقهلية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف هويته وسبب الوفاة.

ورد إخطار إلى مدير أمن الدقهلية من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من عدد من الأهالي بعثورهم على جثة شاب بجوار كشك الكهرباء أمام شبكة كهرباء شربين ولم يستدل على هويته.

بإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الجثة لشاب يرتدى ملابسه كاملة، ولا يوجد معه أى إثبات شخصية.

جرى نقل الجثمان إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة المتهمة بالشروع في قتل حماتها بساطور، لجلسة 5 فبراير المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فاروق فخري، وعلي مشهور، ورامي عباس، وسكرتارية أحمد الحنفي، وطلب محامي المتهمة التأجيل؛ للصلح مع المجني عليها.

وتعود الواقعة لشهر يوليو الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بلاغًا بإصابة سيدة سبعينية بتهشم في الرأس وجروح في الوجه، نتيجة التعدي عليها بآلة حادة، ساطور، من زوجة ابنها، في أثناء وجودها بمنزلها بمركز دكرنس.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤالها اتهمت زوجة نجلها بالتعدي عليها بسبب خلافات بينهما، حيث أكدت أنها فوجئت بسيدة تطرق باب منزلها فجرًا، وعندما فتحت هاجمتها وكانت ترتدي نقابًا، لكنها تمكنت من التعرف عليها.

تمكن ضباط المباحث من القبض على زوجة الابن، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة نتيجة خلاف مع حماتها، واستخدمت ساطورًا خاصا بزوجها الذي يعمل جزارًا، وتوجهت لمنزلها وتعدت عليها.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن المجني عليها أصيبت بـ60 غرزة متفرقة بالرأس، وتقرر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات.