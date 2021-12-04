عروض رياضية وفنية في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم بالإسكندرية

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وسط ذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ المندرة المجاني، لمشاركتهم فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم 2021، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم بشاطئ المندرة

وفي كلمته؛ أكد الشريف حرص المحافظة على إقامة العديد من الفعاليات للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، معرباً عن سعادته بتواجده وسط أبناءه من ذوي الهمم.

وأشار إلى الدعم والرعاية التي توليها الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بذوى الهمم والاحتياجات الخاصة في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم.

محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم بشاطئ المندرة

وشهد الحفل العديد من العروض الرياضية والفنية لذوي الهمم والذي تفاعل معها الحضور خلال اليوم الاحتفالي.

جاء ذلك عقب افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فاعليات احتفالية محافظة الإسكندرية باليوم العالمي لذوي الهمم 2021، والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني متمثل في بنك إطعام الخير، وذلك باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي. وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام ستاد الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم بشاطئ المندرة

أعرب الشريف عن سعادته بتواجده وسط أبناءه من ذوي الهمم وإدخال البهجة والسرور عليهم، كما قدم المحافظ إلي مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في مؤسسة بنك إطعام الخير، المشاركين في الفاعليات وكل من ساهم بجهود رمزية لصالح ذوي الهمم، مشيداً بدور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم بشاطئ المندرة

واوضح انه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اتخذت المحافظة عدة مبادرات منها: (منع إصدار تراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة إلا بعد توافر منحدرات للمعاقين فى الرسوم الهندسية، وتعميم منشورا لإلزام كافة الأحياء والمديريات التابعة للمحافظة باستبدال مسمى (معاق ذهنياً ومتخلف عقلياً) لأصحاب متلازمة داون، وكتابة التشخيص الطبي فقط وهو "متلازمة داون"، وافتتاح أول حديقة من نوعها لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على مستوى مصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع المجتمع المدني. وتضم الحديقة ألعاب ترفيهية مخصصة لذوى الهمم من الأطفال وطريق ممهد لتسهيل دخول الأطفال إلى الألعاب الترفيهية بالكراسى المتحركة بالإضافة إلى تخصيص دورات مياه لذوى الهمم واستراحة لأهالى، تخصيص عدد 2 كابينة بكبائن استانلي مجاناً لذوي الهمم، فضلا عن شاطئ خاص بذوي الهمم).

محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم بشاطئ المندرة



