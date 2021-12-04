السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عروض رياضية وفنية في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم بشاطئ المندرة

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وسط ذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ المندرة المجاني، لمشاركتهم فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم 2021، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

IMG-20211204-WA0046
محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم بشاطئ المندرة

وفي كلمته؛ أكد الشريف حرص المحافظة على إقامة العديد من الفعاليات للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، معرباً عن سعادته بتواجده وسط أبناءه من ذوي الهمم.

IMG-20211204-WA0045

 

وأشار إلى الدعم والرعاية التي توليها الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بذوى الهمم والاحتياجات الخاصة في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم.

IMG-20211204-WA0044
محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم بشاطئ المندرة

وشهد الحفل العديد من العروض الرياضية والفنية لذوي الهمم والذي تفاعل معها الحضور خلال اليوم الاحتفالي.

جاء ذلك عقب افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فاعليات احتفالية محافظة الإسكندرية باليوم العالمي لذوي الهمم 2021، والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني متمثل في بنك إطعام الخير، وذلك باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي. وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام ستاد الإسكندرية.

IMG-20211204-WA0042
محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم بشاطئ المندرة

أعرب الشريف عن سعادته بتواجده وسط أبناءه من ذوي الهمم وإدخال البهجة والسرور عليهم، كما قدم المحافظ إلي مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في مؤسسة بنك إطعام الخير، المشاركين في الفاعليات وكل من ساهم بجهود رمزية لصالح ذوي الهمم، مشيداً بدور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

IMG-20211204-WA0040
محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم بشاطئ المندرة

واوضح انه تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اتخذت المحافظة عدة مبادرات منها: (منع إصدار تراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة إلا بعد توافر منحدرات للمعاقين فى الرسوم الهندسية، وتعميم منشورا لإلزام كافة الأحياء والمديريات التابعة للمحافظة باستبدال مسمى (معاق ذهنياً ومتخلف عقلياً) لأصحاب متلازمة داون، وكتابة التشخيص الطبي فقط وهو "متلازمة داون"، وافتتاح أول حديقة من نوعها لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على مستوى مصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع المجتمع المدني. وتضم الحديقة ألعاب ترفيهية مخصصة لذوى الهمم من الأطفال وطريق ممهد لتسهيل دخول الأطفال إلى الألعاب الترفيهية بالكراسى المتحركة بالإضافة إلى تخصيص دورات مياه لذوى الهمم واستراحة لأهالى، تخصيص عدد 2 كابينة بكبائن استانلي مجاناً لذوي الهمم، فضلا عن شاطئ خاص بذوي الهمم).

IMG-20211204-WA0038
محافظ الإسكندرية مع ذوي الهمم بشاطئ المندرة


 

الإسكندرية ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة شاطىء المندرة المجاني العروض الرياضية والفنية اليوم الاحتفالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أمطار متوسطة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

لمواجهة الشيخوخة.. أهم 5 أطعمة يجب إدراجها في نظامك الغذائي

«الداخلية» ضربة موجعة للبؤر الإجرامية.. ضبط 276 متهمًا بـ140 سلاحًا ناريًا

«أجهضت 12 مرة وليلى علوى سبب طلاقي».. تصريحات نارية لسمية الألفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال

فلسطين: على الحكومة الإسرائيلية وقف التصعيد الاستيطانى

فلسطين: إسرائيل ترد على وزير الخارجية الأمريكى بتصعيد عدوانها الاستيطانى