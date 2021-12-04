السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

البيشمركة الكردية يبحث مع قيادة العمليات المشتركة العراقية خطط مواجهة الإرهاب

قوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، أبرز مخرجات الاجتماع بين قيادة العمليات المشتركة والبيشمركة.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، إن الفريق عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وبحضور معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وقادة العمليات في ديالى وكركوك استقبل وفدا أمنيا رفيع المستوى برئاسة الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق وقادة المحاور الأول والثاني والثالث والرابع  في قوات البيشمركة وحضور قائد قوات التحالف في العراق".

 وأضافت، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث توحيد الجهود الأمنية والعسكرية لمواجهة هجمات داعش الإرهابي وتعزيز استراتيجية التعاون والتفاهم الأمني والعسكري في مناطق التنسيق الأمني بين قوات المركز والإقليم".

وأشارت إلى أن "التفاهمات سادها الحرص المشترك على تأمين التراب الوطني في جميع محافظات البلاد بهمة وطنية واحدة وجرى الاتفاق على تعزيز العمل الاستخباري وزيادة التعاون في هذا الإطار بين قوات المركز والإقليم لمكافحة العمليات الإرهابية ومنع وقوعها".

وتابعت الخلية أنه "جرى خلال الاجتماع بحث تعاون القوات الصديقة في إطار الدعم اللوجستي وتوحيد جهود محاربة داعش الإرهابي والاتفاق على استمرار اللقاءات الثنائية بين القيادات الأمنية والعسكرية المشتركة لوضع رؤية واضحة للتصدي للإرهاب". 

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة أكد بعد هجوم داعش الإرهابي الأخير، أهمية رص الصفوف وتنسيق مواقف التصدي لداعش من خلال تعزيز منظومة التعاون الأمني والعسكري المشترك".

خلية الإعلام الأمنى العراقية البيشمركة قيادة العمليات المشتركة اقليم كردستان العراق

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