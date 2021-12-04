افتتاح ملتقى التوظيف الثانى بكلية التجارة جامعة المنصورة

انطلقت اليوم السبت، بمدرج الدكتور إبراهيم المهدى بكلية التجارة جامعة المنصورة فعاليات "ملتقى التوظيف الثانى" الذى تنظمه الكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يومى ٤ و٥ ديسمبر ٢٠٢١.

بحضور كل من الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور سماح طارق حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور منى السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى الدكرورى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة رزق مصطفى رئيس لجنة التوظيف بالجامعة، المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، الدكتور مصطفى الفقى مدير وحدة الخريجين بكلية التجارة، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التجارة ، ممثلى البنوك والشركات.

وأشاد الدكتور محمد عطية البيومى بجهد القائمين على تنظيم هذا الملتقى ، ونقل تحيات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والذى منعه التواجد خارج مصر من حضور الملتقى.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة تنظر إلى التوظيف من خلال البعد الوطنى لأن حصول الخريج على فرص عمل مناسبة يمنعه من الانجراف خارج السياق الوطنى ويجعله من أهم أدوات تنمية الوطن.

وطالب البيومى بتفعيل الشراكة بين كلية التجارة والبنوك والشركات فى مرحلة مبكرة من خلال التعاون بينهم فى صياغة مقترحات تطوير البرامج الدراسية تماشيا مع متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور طارق غلوش أن ملتقى التوظيف يفيد الكلية فى التعرف على رؤية مديرى البنوك وأصحاب الشركات لمتطلبات سوق العمل ومن ثم تطوير المقررات الدراسية للكلية لتلائم هذه المتطلبات مما يساعد على الارتقاء بمهارات الخريجين ومعارفهم ومن ثم حصولهم على وظائف مناسبة تؤدى فى النهاية إلى ازدهار الاقتصاد المصرى.

وذكرت الدكتورة سماح طارق حافظ أن أهم أهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة هو التواصل بين الكلية وسوق العمل الذى ترجمته كلية التجارة جامعة المنصورة فى عقد ملتقى التوظيف الأول عام ٢٠١٩ الذى ساهم فى إنشاء وحدة متابعة خريجى الكلية والتوسع فى برامج التدريب الصيفى لطلاب الكلية.

وأضافت أن إقامة الملتقى الثانى للتوظيف تزامنا مع اليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة يعد انطلاقة للارتقاء بمستوى الخريجين من خلال عقد الشراكات التدريبية مع مختلف الشركات والبنوك والتوعية بدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

أعرب المهندس أحمد رعب عن سعادته بالتواجد فى رحاب جامعة المنصورة ومشاركته فى هذا الملتقى .

وأضاف أن الغرفة التجارية كيان مؤسسى تضم ٣٠٠ ألف من التجار والصناع بالدقهلية وتسعى للتنسيق مع جامعة المنصورة العريقة فى تطوير مهارات خريجى كلية التجارة وتأهيلهم لسوق العمل وفق متطلباته الحديثة.

وصرح الدكتور مصطفى الفقى أن تنظيم هذا الملتقى ينطلق من دور وحدة الخريجين بالكلية فى رصد متطلبات سوق العمل لتسهيل حصول الخريجين على وظائف مناسبة .

وقام كل من الدكتور محمد عطية البيومى و الدكتور طارق غلوش والدكتوره سماح طارق حافظ بتكريم مديرى البنوك والشركات وممثليهم والخبراء المصرفيين والاقتصاديين وفى ريادة الأعمال المشاركين فى الملتقى و قاموا بافتتاح المعرض الذى أقامته هذه الشركات والبنوك للتعريف بمتطلبات العمل بها.