حملات مكثفة على الطرق والمحاور للكشف عن السائقين المتعاطين للمخدرات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، ومختلف مديريات الأمن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية، بنطاق عدد من مديريات الأمن، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات، على مستوى محافظات «القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بنى سويف، مطروح، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر»، عن فحص 683 حالة بين السائقين، تبين إيجابية 43 حالة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها فى مجال توجيه الحملات، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة، حفاظًا على أرواح المواطنين.