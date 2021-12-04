«ماكرون» يصل السعودية.. ومواجهة الإخوان على طاولة المفاوضات

وصل صباح اليوم السبت، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى السعودية لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

من المقرر أن يشارك وفد أعمال يضم حوالي 100 شركة، من بينها "توتال إنرجيز" و"إي.دي.إف" و"تاليس" و"فيفندي"، في منتدى استثماري.

وبحسب "رويترز"، يعتبر ماكرون السعودية مهمة للمساعدة في إبرام اتفاق سلام يشمل المنطقة مع إيران، كما ينظر إليها باعتبارها حليفًا في المعركة ضد المتشددين الإسلاميين من الشرق الأوسط وحتى غرب إفريقيا وحصنًا في مواجهة الإخوان.

يأتي هذا فيما بحث ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد، أمس الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الإمارات وقعت اتفاقا مع فرنسا لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وفقًا لبيان الرئاسة الفرنسية.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال لقاء جمع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس ماكرون، خلال زيارة الأخير لمعرض إكسبو 2020 دبي.

ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرات بدءًا من عام 2027 وفق برنامج "إف 4"، وهو عبارة عن مشروع قيد التطوير قيمته نحو 2.2 مليار دولار، والمقرر البدء فيه عام 2024.

وتهدف الصفقة إلى استبدال 60 طائرة من طراز "ميراج 2000-9"، التي حصلت عليها الإمارات عام 1998.

كما وقعت الإمارات اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز "كاراكال".