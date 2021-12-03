ضبط 14 قطعة أثرية داخل منزل موظف بالمعاش فى دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط 14 قطعة أثرية بمنزل ف. غ موظف بالإدارة الزراعية لمدينة كفر البطيخ.

كانت معلومات سرية قد وصلت إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بحيازة احد المواطنين لعدد من القطع الأثرية وقطع السلاح بمدينة كفر البطيخ، وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

وداهمت قوة من مديرية أمن دمياط منزل المواطن وعثرت على خزنتين الأولى توجد بها 8 قطع أثرية وأخرى تحتوى على 6 قطع أثرية وتم القبض على المتهم وتحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وبعرض المضبوطات على النيابة العامة أمرت بعرض القطع الأثرية المضبوطة على إدارة الضبط بالإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز بوزارة الآثار والتى أكدت أثرية القطع المضبوطة.

وداهمت قوة من مديرية أمن دمياط منزل المواطن وعثرت على خزنتين الأولى توجد بها 8 قطع أثرية وأخرى تحتوى على 6 قطع أثرية وتم القبض على المتهم وتحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم ف. غ موظف بالإدارة الزراعية لكفر البطيخ 4ايام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.

وقال مصدر أثري بمنطقة آثار دمياط إن القطع الأثرية التى تم ضبطها داخل منزل موظف بالإدارة الزراعية بكفر البطيخ بمحافظة دمياط يعود بعضها للعصر الفرعوني والبعض الآخر للعصر الإسلامى.

وأكد المصدر أن القطع الأثرية قيمة وبحالة ممتازة وخاصة التمائم والدلايات والتماثيل المصنوعة من الفاينس والأحجار الكريمة وكذلك تمثال لقرد مصنوع من العقيق الفرعوني والبعض الآخر للعصر الإسلامى.