الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 14 قطعة أثرية داخل منزل موظف بالمعاش فى دمياط

قطعة أثرية
قطعة أثرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط 14 قطعة أثرية بمنزل ف. غ موظف بالإدارة الزراعية لمدينة كفر البطيخ.

كانت معلومات سرية قد وصلت إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بحيازة احد المواطنين لعدد من القطع الأثرية وقطع السلاح بمدينة كفر البطيخ، وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

وداهمت قوة من مديرية أمن دمياط منزل المواطن وعثرت على خزنتين الأولى توجد بها 8 قطع أثرية وأخرى تحتوى على 6 قطع أثرية وتم القبض على المتهم وتحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وبعرض المضبوطات على النيابة العامة أمرت بعرض القطع الأثرية المضبوطة على إدارة الضبط بالإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز بوزارة الآثار والتى أكدت أثرية القطع المضبوطة.

وداهمت قوة من مديرية أمن دمياط منزل المواطن وعثرت على خزنتين الأولى توجد بها 8 قطع أثرية وأخرى تحتوى على 6 قطع أثرية وتم القبض على المتهم وتحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم ف. غ موظف بالإدارة الزراعية لكفر البطيخ 4ايام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.

وقال مصدر أثري بمنطقة آثار دمياط إن القطع الأثرية التى تم ضبطها داخل منزل موظف بالإدارة الزراعية بكفر البطيخ بمحافظة دمياط يعود بعضها للعصر الفرعوني والبعض الآخر للعصر الإسلامى.

وأكد المصدر أن القطع الأثرية قيمة وبحالة ممتازة وخاصة التمائم والدلايات  والتماثيل المصنوعة من الفاينس والأحجار الكريمة وكذلك تمثال لقرد مصنوع من العقيق الفرعوني والبعض الآخر للعصر الإسلامى.

محافظ دمياط محافظة دمياط أحداث دمياط دمياط اثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من طقس السبت

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

عاملان يقتلان مسنة فى الهرم لسرقة 700 جنيه

تعليم العاصمة: بدء إجراءات منع العاملين والجمهور من الدخول بدون تلقى لقاح كورونا

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية

سارة شريف تكتب: أرض التوتر