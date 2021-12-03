مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حوادث تصادم بسوهاج

لقى 3 أشخاص مصرعهم، مساء اليوم، وأصيب 4 آخرون بإصابات وجروح وكدمات متفرقة فى حوادث سير وانتحار متفرقة بمراكز طهطا ودار السلام والمراغة فى سوهاج.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، إخطارات بهذه الحوادث، وتبين من المعاينة والفحص أنه فى مركز طهطا وأثناء سير سيارة "ملاكى" قيادة محمد.ب.م (38 عامًا) ويقيم بدائرة المركز متجهًا من منزله إلى محل عمله بمدينة طهطا، اختلت عجلة القيادة فى يده ما أدى لسقوطها بالترعة المجاورة للطريق، وقد نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى ونقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وفى مركز دار السلام، تبلغ بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعى الشرقى بدائرة المركز، وتبين أنه أثناء قيادة "محمود.ع" 19 عامًا، طالب، ويقيم بدائرة المركز لدراجة نارية "تروسيكل" اختلت عجلة القيادة فى يده واصطدم بدراجة بخارية قيادة محمود.ح.أ (25 عامًا - عامل) ويقيم بذات الناحية وقد نتج عن الحادث إصابة قائدى الدراجتين وشخصين برفقتهما بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما لقيت فتاة تدعى "نعمة.ع" 25 عامًا وتقيم بدائرة المركز مصرعها إثر تناولها مادة سامة بالمنزل بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة، وأفاد شقيقها بذلك ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاتها.

وفى مركز المراغة تبلغ من المستشفى المركزى بوصول "رمزى.س" 30 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، مصابًا بكدمات بالرأس والظهر واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام وتوفى عقب وصوله وذلك ادعاء لسقوط من علو وأقرت شقيقته "رجاء.س" 45 عامًا، مدرسة، وتقيم ببندر المراغة بأن شقيقها المذكور يقيم طرفها نظرًا لمرضه النفسى وأنه ألقى بنفسه من الطابق الرابع بمنزلها ما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته وقدمت أوراق علاج للمذكور ونفت الشبهة الجنائية، وتحررت بهذه الحوادث المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.