الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

زينة تبدأ تصوير «420 دقيقة» الأسبوع المقبل

زينة
زينة

تخوض الفنانة زينة السباق الدرامي ضمن مسلسلات الأوت أوف سيزون، ببطولة مسلسل «420 دقيقة» على أن يتولى إخراجه هاني خليفة.

وتبدأ زينة تصوير أول مشاهدها مطلع الأسبوع المقبل، ويتضمن العمل 6 حلقات على أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها البطولة سماح أنور ودياب، وجارٍ ترشيح باقي الأبطال وإبرام التعاقد معهم والإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، وهو تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

مسلسل «420 دقيقة» يعد من الأعمال ذات الحلقات القصيرة ويضم 6 حلقات، إذ يعقد صناع العمل جلسات عمل مكثفة لوضع الخطوط الرئيسية للمسلسل، وترشيح باقي أبطال العمل، فضلًا عن الملابس والديكورات وخلافه.

الأسبوع المقبل الأوف سيزون زينة تصوير مسلسل 420

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

كيف يتحكم «السماسرة» في أسعار الدواجن بمصر؟

بعد مرور «أروين».. العاصفة القاتلة تشكل تحفة فنية نادرة فى بريطانيا

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

بحضور وفد السفارة الكندية.. عروض مسرحية ورياضية للتوعية بالقضية السكانية بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يحظر حركة طيران الـ«F 15».. ما السبب؟

«شبكة نطنز»: الموساد جنّد عملاء نوويين فى إيران دون علمهم