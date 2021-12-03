زينة تبدأ تصوير «420 دقيقة» الأسبوع المقبل

تخوض الفنانة زينة السباق الدرامي ضمن مسلسلات الأوت أوف سيزون، ببطولة مسلسل «420 دقيقة» على أن يتولى إخراجه هاني خليفة.

وتبدأ زينة تصوير أول مشاهدها مطلع الأسبوع المقبل، ويتضمن العمل 6 حلقات على أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها البطولة سماح أنور ودياب، وجارٍ ترشيح باقي الأبطال وإبرام التعاقد معهم والإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، وهو تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

مسلسل «420 دقيقة» يعد من الأعمال ذات الحلقات القصيرة ويضم 6 حلقات، إذ يعقد صناع العمل جلسات عمل مكثفة لوضع الخطوط الرئيسية للمسلسل، وترشيح باقي أبطال العمل، فضلًا عن الملابس والديكورات وخلافه.