الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

وسائل إعلام ليبية: مفوضية الانتخابات ستستأنف على إعادة سيف الإسلام لسباق الرئاسة

سيف الإسلام
سيف الإسلام

أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم، أن مفوضية الانتخابات تقول إنها ستستأنف على قرار إعادة سيف الإسلام للسباق الرئاسي. 

وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس مقيول بوينو، إن موقف الاتحاد بخصوص الانتخابات في ليبيا واضح.

وأضاف: «يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو تهديد»، وفق تصريحات نقلتها صفحة البعثة الأوروبية لدى ليبيا على موقع «فيسبوك».

وأكد المسؤول الأوروبي مواصلة الاتحاد «دعمه» للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا الصدد.

اعلام ليبي مفوضية الانتخابات اعادة سيف الفقذافي الانتخابات

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