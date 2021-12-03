«أمن المنافذ» يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية

تصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها وسيطرت على كافة المنافذ، وتمكنت من ضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

أسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن 3 قضايا تهريب بضائع، و34 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، وتحرير 1728 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم تنفيذ 199 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وقضيتي حيازة مواد مخدرة، و3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.