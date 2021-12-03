قيادية بـ«مستقبل وطن»: مصر روجت للاقتصاد عبر الإصلاحات والتسهيلات

قالت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن مصر خلال الفترة الماضية بذلت عملية ترويج للاقتصاد عبر الإصلاحات والتشريعات والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب وهو أمر مهم للمستثمرين، وهذه إجراءات كافية للترويج لمصر.

وأضافت نوار، في بيان لها اليوم، أن هناك عدة سبل وطرق يمكن من خلالها أن تروج مصر لنفسها وللفرص الاستثمارية داخل الدولة المصرية للخارج، موضحة أن الفترة الماضية كانت الجهود التى تبذلها الدولة للترويج لنفسها خارجيا تشمل عدة محاور، على رأسها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات التي تمت في التشريعات والقوانين والقضاء على البيروقراطية.

وأوضحت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن المستثمر الأوروبى لا يدخل السوق المصرى إلا بعد أن يتأكد أن الظروف الاقتصادية في الدولة تسمح بذلك والبنية التحتية مناسبة والعمالة والأسعار المحلية، بجانب القضاء على البيروقراطية، والتأكد من جدوى الفرص الاستثمارية.

وذكرت نوار أن كورونا أثر في أوروبا، مؤكدة أن المستثمرين الأجانب يسعون إلى الحصول على فرص استثمارية في مصر وهذا بدأ واضحا في خطاب رئيس الحكومية الإسبانية عن مصر أثناء زيارته، معتبرة أن هذا الخطاب والوفد المرافق له هو خير ترويج لمصر.

ولفتت نوار إلى نجاح الصادرات الزراعية المصرية لأوروبا، علي أن يتم التركيز على زيادة التصنيع الزراعي، مطالبة بضرورة العمل على زيادة الصادرات للمنتجات القطنية والملابس إلي أوروبا، مشيرة إلى أن حركة الصادرات للمنتجات المصرية غير البترولية تخطت 700 مليون يورو لأوروبا وهو ما يعكس حجم النمو رغم فترة كورونا.

وأكد أهمية أن يقود وزير المالية بنفسه الإشراف على نظام الإفراج المسبق، حيث يعاني من تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات التي ترفض الإفراج عن البضائع بنظام تحت التحفظ أو السماح المؤقت، وما يسببه من غرامات للأرضيات.