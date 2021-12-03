الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: نقابة المهندسين لها دور كبير بالمشروعات التنموية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المهندس هانى ضاحى رئيس النقابة العامة للمهندسين، وذلك فى إطار زيارته للمحافظة، للتعرف على عدد من المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، بحضور مجلس إدارة النقابة والدكتور أحمد داوود رئيس النقابة الفرعية ببورسعيد.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع نقيب المهندسين مجالات التعاون المشترك بين أجهزة المحافظة، والنقابة العامة فى تنفيذ عدد من المشروعات، والإشراف الهندسي عليها، حيث أكد المحافظ على ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية لأعضاء النقابة فى تنفيذ المشروعات والمشاركة فى إدارة بعض الملفات الهامة مثل تنفيذ قانون الاشتراطات البنائية الجديد ، وملف التصالح والتقنين وغيرها من الملفات التى تستعين المحافظة بخبرات وكوادر النقابة فى تنفيذها  ،  وخلال اللقاء تم عرض فيلمين تسجيليين عن الإنجازات التى شهدتها بورسعيد مؤخرا.

واستعرض محافظ بورسعيد الطفرة التنموية والخدمية التى جرت على أرض بورسعيد فى مختلف المجالات، مشيرا أن بورسعيد المحافظة الأولى فى حجم الاستثمارات، و حققت نهضة غير مسبوقة بتوجيهات واهتمام القيادة السياسية.

ومن جانبه، أشاد المهندس هاني ضاحي بالمشروعات القومية ببورسعيد والتى تم تنفيذها فى وقت قياسي نتيجة للجهود المتواصلة لمحافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية، لافتا أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية فى جميع المجالات.

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع ، حيث أهدى محافظ بورسعيد نقيب المهندسين درع المحافظة ، فيما تسلم المحافظ درع النقابة العامة للمهندسين .

على اليوم مشروعات عادل الهام محافظة الاستثمار السياسية

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