صحيفة: أمريكا تشدد متطلبات فحص كورونا للمسافرين الدوليين فى مواجهة أوميكرون

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خططا لتشديد الجداول الزمنية لفحص كورونا للمسافرين الدوليين الذين يدخلون الولايات المتحدة، وتمديد تفويض ارتداء الكمامات في الطائرات ووسائل النقل العام الأخرى في إطار جهد إداري واسع لمكافحة سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وقال بايدن في تصريح، أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم الجمعة، إنه اعتبارا من الاثنين المقبل، تلزم الإدارة الأمريكية المسافرين الدوليين بفحص كورونا قبل 24 ساعة من وصولهم بدلاً من 72 ساعة المطلوبة حاليًا بغض النظر عن حالة التطعيم.

ونقلت الصحيفة عن تصريح مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، قوله إنه تم إخطار ممثلي صناعة الطيران بالتعليمات الجديدة مع العلم أن هذه المتطلبات تنطبق على المواطنين الأمريكيين والأجانب الذين يدخلون البلاد.

وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت أن هناك تسع حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون) في عدة ولايات من بينها خمس حالات في نيويورك، حسبما أعلنته كاثي هوتشول حاكمة الولاية.

وتضمنت الإصابات حالة في ولاية هاواي الجزرية الواقعة على المحيط الهادئ، وحالة في مينيسوتا وكلاهما لشخصين لم يسافرا دوليا مؤخرا، بما يشير إلى أن المتحور ينتشر فعليا في داخل الولايات المتحدة.

ووصفت وزارة الصحة في هاواي وجود هذه الحالة المصابة لديها بأنها تمثل حالة انتشار محلي لعدم وجود سجل سفر خارجي لدى الشخص المصاب.

وأشارت السلطات الصحية الأمريكية إلى أن الحالتين المعلنتين للإصابة في الولايات المتحدة في بادئ الأمر كانتا لمواطنين أمريكيين من كاليفورنيا وكولورادو تلقيا اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا وعادا مؤخرا من جنوب أفريقيا.