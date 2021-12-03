حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 3 ديسمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: يوم جيد جدا مع وجود القمر في برج القوس، الذي يتيح لك فرصاً جديدة على الصعيد المادي ويتحدث إما عن بداية أو عن نهاية. .

عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه.

صحياً: توصيات الطبيب لا تزال مفروضة، سواء أكنت في عطلة أم في العمل.

من مشاهير هذا البرج جومانة مراد.

جومانة مراد.

- الثور

مهنياً: تستعيد حيويتك وقدرتك على لم الشمل، إن الحظ الجديد الذي يرافقك قد يعني انطلاقة جديدة وصاروخية.

عاطفياً: عليك أن تتقبل النصائح من الشريك، فهو أكثر الأشخاص قرباً منك والوحيد القادر على مساعدتك.

صحياً: هل تعتقد أن صحتك على خير ما يرام؟، لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد إجراء الفحوص الضرورية.

من مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

آل باتشينو.

- الجوزاء

مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى برج القوس، فهو يدعوك إلى التروي ويحمل عودة إلى الماضي، لا تتراجع أمام الضغوط مهما بلغ حجمها.

عاطفياً: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، وهذا سيساعدك على تخطي ذلك.

صحياً: إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعة، تستطيع أن تبعد عنك شبح الإحباط والكآبة.

من مشاهير هذا البرج راغب علامة.

راغب علامة.

- السرطان

مهنياً: تأتيك اليوم مساعدة غير متوقعة،وتتوج المفاوضات بنجاح باهر، تترك أفضل الانطباعات في محيطك العملي والعائلي.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو يعاني بعض المصاعب وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك.

صحياً: حتى لو كنت تعتبر أنك تتمتع بصحة جيدة، يمكنك البدء باتباع حمية غذائية أو الانضمام إلى صف رياضة بدنية.

من مشاهير هذا البرج الدكتور مجدي يعقوب.

- الأسد

مهنياً: انتقال القمر إلى القوس في موقع مناسب، يشير إلى فرص مميزة هي في الطريق إليك وتتعلق بعمل مثمر.

عاطفياً: قد تشكو إهمال الحبيب وغيابه، وأنت تحتاج الى دعمه ووجوده الى جانبك، ولكن لأسباب عديدة تجد نفسك وحيداً.

صحياً: قد تتعرض لحادث طارئ يضطرك إلى ملازمة الفراش،أنت الذي لا يعرف هدوءاً أبداً.

من مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

- العذراء

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من اتخاذ قرارات ارتجالية، وأقول لك انتبه لئلا تقحم نفسك في ورطة.

عاطفياً: علاقة عاطفية تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه.

صحياً: لا تكثر من المهدئات وانتبه لضغط الدم.

من مشاهير هذا البرج كيت وينسلت.

- الميزان

مهنياً: لا تزال الأوضاع جيدة قد تحقق أرباحا في العمل التجاري، وتحصد انسجامًا وتوافقًا على صعيد العلاقات العائلية وغيرها.

عاطفياً: لا تتسرّع في الحكم على الشريك فهو بريء ولا علاقة له، وحاول إصلاح ما دمّرته بأفكارك الخاطئة.

صحياً: بنيتك قوية وقادرة على تحمل الضغوط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك كثيراً.

من مشاهير هذا البرج منة شلبي.

- العقرب

مهنياً: تعيش يوماً رائعًا وديناميكيًا وفعالاً جدًا، وذلك على كافة الصعد تختفي المنافسة وتخلو لك الساحة لتسجل انتصارا تلو الآخر

عاطفياً: عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ الطرف عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمّدة.

صحياً: كن حريصاً على صحتك وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى.

من مشاهير هذا البرج جاستن بيبر.

- القوس

مهنياً: تعيش يوما مميزا يحمل إليك الكثير من الفرص المهنية، وخصوصاً أنه يشكل زاوية جيدة مع القمر من برجك

عاطفياً: تفهم الشريك لك مهم للاثنين معاً، لكنّ التساهل أحياناً يعقد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود.

صحياً: تطور الأجواء إيجاباً يشعرك بالراحة، وتنعكس الأمور على الصعيد الصحي.

من مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

- الجدي

مهنياً: القمر من برج القوس يفرض عليك تأنياً وانتباهاً لسلامتك، وتتوصل إلى عقد معاهدات وتوقيع اتفاقات جيّدة.

عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.

صحياً: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك، عندما تشعر بالحاجة الماسّة إلى ذلك.

من مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

- الدلو

مهنياً: تزول العراقيل وتبدأ الانفراجات بالظهور تدريجيًا، فترتاح نفسيتك وتستعيد هدوءك وراحة بالك.

عاطفياً: صعود وهبوط مؤقت في العلاقة بالشريك، لكن يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الوضع قبل تفاقمه.

صحياً: مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد.

من مشاهير هذا البرج شريهان.

- الحوت

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من خصومات ونزاعات وسوء تفاهم، لذا صحّح بعض الأوضاع بعيداً عن الانتقادات.

عاطفياً: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، فإلى متى ستنتظر؟ حين يغزو الشيب مفرقك؟.

صحياً: أنت قادر على ضبط أعصابك، والتحكم في كل الأمور حولك بفضل هدوئك ورويتك.

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.