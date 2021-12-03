الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 3 ديسمبر 2021

الابراج
الابراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: يوم جيد جدا مع وجود القمر في برج القوس، الذي يتيح لك فرصاً جديدة على الصعيد المادي ويتحدث إما عن بداية أو عن نهاية. .

عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه.

صحياً: توصيات الطبيب لا تزال مفروضة، سواء أكنت في عطلة أم في العمل.

من مشاهير هذا البرج جومانة مراد.

جومانة مراد.

- الثور

مهنياً: تستعيد حيويتك وقدرتك على لم الشمل، إن الحظ الجديد الذي يرافقك قد يعني انطلاقة جديدة وصاروخية.

عاطفياً: عليك أن تتقبل النصائح من الشريك، فهو أكثر الأشخاص قرباً منك والوحيد القادر على مساعدتك.

صحياً: هل تعتقد أن صحتك على خير ما يرام؟، لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد إجراء الفحوص الضرورية.

من مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

 آل باتشينو.

 - الجوزاء 

مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى برج القوس، فهو يدعوك إلى التروي ويحمل عودة إلى الماضي، لا تتراجع أمام الضغوط مهما بلغ حجمها.

عاطفياً: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، وهذا سيساعدك على تخطي ذلك.

صحياً: إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعة، تستطيع أن تبعد عنك شبح الإحباط والكآبة.

من مشاهير هذا البرج راغب علامة.

راغب علامة.

- السرطان

مهنياً: تأتيك اليوم مساعدة غير متوقعة،وتتوج المفاوضات بنجاح باهر، تترك أفضل الانطباعات في محيطك العملي والعائلي.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو يعاني بعض المصاعب وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك.

صحياً: حتى لو كنت تعتبر أنك تتمتع بصحة جيدة، يمكنك البدء باتباع حمية غذائية أو الانضمام إلى صف رياضة بدنية.

من مشاهير هذا البرج الدكتور مجدي يعقوب. 

- الأسد 

مهنياً: انتقال القمر إلى القوس في موقع مناسب، يشير إلى فرص مميزة هي في الطريق إليك وتتعلق بعمل مثمر.

عاطفياً: قد تشكو إهمال الحبيب وغيابه، وأنت تحتاج الى دعمه ووجوده الى جانبك، ولكن لأسباب عديدة تجد نفسك وحيداً.

صحياً: قد تتعرض لحادث طارئ يضطرك إلى ملازمة الفراش،أنت الذي لا يعرف هدوءاً أبداً.

من مشاهير هذا البرج هاني سلامة. 

- العذراء

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من اتخاذ قرارات ارتجالية، وأقول لك انتبه لئلا تقحم نفسك في ورطة.

عاطفياً: علاقة عاطفية تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه.

صحياً: لا تكثر من المهدئات وانتبه لضغط الدم.

من مشاهير هذا البرج كيت وينسلت.

- الميزان

مهنياً: لا تزال الأوضاع جيدة قد تحقق أرباحا في العمل التجاري، وتحصد انسجامًا وتوافقًا على صعيد العلاقات العائلية وغيرها.

عاطفياً: لا تتسرّع في الحكم على الشريك فهو بريء ولا علاقة له، وحاول إصلاح ما دمّرته بأفكارك الخاطئة.

صحياً: بنيتك قوية وقادرة على تحمل الضغوط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك كثيراً.

من مشاهير هذا البرج منة شلبي. 

- العقرب

مهنياً: تعيش يوماً رائعًا وديناميكيًا وفعالاً جدًا، وذلك على كافة الصعد تختفي المنافسة وتخلو لك الساحة لتسجل انتصارا تلو الآخر

عاطفياً: عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ الطرف عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمّدة.

صحياً: كن حريصاً على صحتك وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى.

من مشاهير هذا البرج جاستن بيبر. 

- القوس 

مهنياً: تعيش يوما مميزا يحمل إليك الكثير من الفرص المهنية، وخصوصاً أنه يشكل زاوية جيدة مع القمر من برجك

عاطفياً: تفهم الشريك لك مهم للاثنين معاً، لكنّ التساهل أحياناً يعقد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود. 

صحياً: تطور الأجواء إيجاباً يشعرك بالراحة، وتنعكس الأمور على الصعيد الصحي.

من مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه. 

- الجدي 

مهنياً: القمر من برج القوس يفرض عليك تأنياً وانتباهاً لسلامتك، وتتوصل إلى عقد معاهدات وتوقيع اتفاقات جيّدة.

عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.

صحياً: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك، عندما تشعر بالحاجة الماسّة إلى ذلك.

من مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق. 

- الدلو

مهنياً: تزول العراقيل وتبدأ الانفراجات بالظهور تدريجيًا، فترتاح نفسيتك وتستعيد هدوءك وراحة بالك.

عاطفياً: صعود وهبوط مؤقت في العلاقة بالشريك، لكن يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الوضع قبل تفاقمه.

صحياً: مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد.

من مشاهير هذا البرج شريهان.

- الحوت 

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من خصومات ونزاعات وسوء تفاهم، لذا صحّح بعض الأوضاع بعيداً عن الانتقادات.

عاطفياً: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، فإلى متى ستنتظر؟ حين يغزو الشيب مفرقك؟.

صحياً: أنت قادر على ضبط أعصابك، والتحكم في كل الأمور حولك بفضل هدوئك ورويتك.

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.

جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة حظك اليوم الجمعة 3ديسمبر اليوم الجمعة 3ديسمبر 2021 جميع الأبراج الفلكية

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