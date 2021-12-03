النيابة تحقق مع شاب اعتدى على فتاة بمحطة مترو جمال عبد الناصر

تباشر جهات التحقيق مع شاب اعتدى على فتاة، بمحطة مترو جمال عبد الناصر بعدما نشبت مشاجرة بينهما، خلال استقلال المترو، ما تسبب في توقف المترو، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض عليه قبل هروبه.

البدية عندما نشبت مشاجرة داخل مترو الأنفاق المتجه من محطة حلوان إلى منطقة المرج، وفي أثناء وصول مترو الأنفاق إلى محطة جمال عبد الناصر، تبادل الطرفان التراشق، بسبب وقوف الفتاة أمام الباب، وأثناء نزول الشاب، طالبها بعدم الوقوف قبل أن تتطور المشاجرة إلى التشابك بالأيدي والضرب.

وعلى الفور، انتقلت الخدمات الأمنية إلى الرصيف بعد نزول الركاب المستقلين لمترو الإنفاق لفض المشاجرة، وتسير حركة القطارات بعد توقف الركاب على الأبواب، ومشاهدة البعض الواقعة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الفتاة والشاب وتم اقتيادهما لنقطة الشرطة، ثم اصطحابهم إلي قسم شرطة الأزبكية، لتحرير محضر بالواقعة .