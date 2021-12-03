الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق مع شاب اعتدى على فتاة بمحطة مترو جمال عبد الناصر

متهم
متهم

تباشر جهات التحقيق مع شاب اعتدى على فتاة، بمحطة مترو جمال عبد الناصر بعدما نشبت مشاجرة بينهما، خلال استقلال المترو، ما تسبب في توقف المترو، وتمكنت الأجهزة الأمنية  بالقاهرة من القبض عليه قبل هروبه.

البدية عندما نشبت مشاجرة داخل مترو الأنفاق المتجه من محطة حلوان إلى منطقة المرج، وفي أثناء وصول مترو الأنفاق إلى محطة جمال عبد الناصر، تبادل الطرفان التراشق، بسبب وقوف الفتاة أمام الباب، وأثناء نزول الشاب، طالبها بعدم الوقوف قبل أن تتطور المشاجرة إلى التشابك بالأيدي والضرب.

وعلى الفور، انتقلت الخدمات الأمنية إلى الرصيف بعد نزول الركاب المستقلين لمترو الإنفاق لفض المشاجرة، وتسير حركة القطارات بعد توقف الركاب على الأبواب، ومشاهدة البعض الواقعة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الفتاة والشاب وتم اقتيادهما لنقطة الشرطة، ثم اصطحابهم إلي قسم شرطة الأزبكية، لتحرير محضر بالواقعة .

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى نيتها فرض ضرائب جديدة تزامنًا مع أزمة التضخم العالمية

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

لمد كابلات كهرباء.. إغلاق شارع التحرير بالدقي وتقاطعه مع ميدان الجلاء لمدة 48 ساعة

جورج قرداحى يتقدم باستقالته من الحكومة اللبنانية

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

البريد المصرى يفوز بجائزة الابتكار من الاتحاد اليورومتوسطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من مدينة الخليل

أسلحة سرية وخطة منظمة.. كيف تُجهز إسرائيل لمحاربة إيران؟

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال