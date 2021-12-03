بايدن يكشف عن خطة بلاده لمواجهة كورونا

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في طريقها للزيادة هذا الشتاء، وقال: "إننا بحاجة لأن نكون على استعداد" في الوقت الذي أعلن فيه عن خطته للحد من انتشار العدوى.



وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن ما يضاعف ضرورة الجهود التي يقوم بها هي وصول السلالة "أوميكرون"، التي تم الكشف عنها لأول مرة الأسبوع الماضي في جنوب أفريقيا، على الرغم من أن العلماء ما زالوا يدرسون السلالة.



وقال: "إذا كنتم قلقين من السلالة أوميكرون، فإن أفضل شيء يمكن القيام به هو الحصول على التطعيم بشكل كامل، ثم الحصول على جرعة معززة عندما تكون مؤهلاً"، مضيفا "لا نعتقد حتى الآن أنه ستكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية".

وعلى صعيد آخر، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، يجب ألا تكون سببًا للانقسامات السياسية في البلاد.

وقال بايدن خلال عرض خطته لمنع احتدام جائحة كورونا وانتشار متحور "أوميكرون" خلال الشتاء: "أعرف أن كوفيد-19 سبّب انقسامات في البلاد وبات مسألة فئوية وهو أمر مؤسف ويجب ألا يكون كذلك"، حسبما نقلت “رويترز”.

وأعلنت الولايات المتحدة ، اكتشاف أول حالة لمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا.

ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطة جديدة، لمكافحة كورونا ومواجهة فصل الشتاء ومتحور "أوميكرون"، دون زيادة توتر الأمريكيين الذين باتوا أقل ثقة بسبل مواجهة إدارته للأزمة الصحية.

وكشف البيت الأبيض، عن سلسلة مبادرات في وثيقة لا تتضمن مع ذلك أي إعلان استثنائي لأي إجراءات جديدة ملزمة للمواطنين الأمريكيين.

وجاء في بيان صدر عنه، أن "أبرز نقطة في الإجراءات التي تم الإعلان عنها الخميس، هي تشديد التدابير للمسافرين الدوليين اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيكون عليهم تقديم فحص سلبي (PCR) يتم إجراؤه قبل يوم من موعد السفر، بالإضافة إلى شهادة التطعيم"، إذ كان يمكن إجراء الفحص قبل 3 أيام من موعد الرحلة.