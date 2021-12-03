احباط تهريب عدد من الأسلحة البيضاء وقطعة حشيش بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء وقطعة من الحشيش بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

حدثت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي بعد أن استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفى وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء داخل حقائب الراكب.

وقام أحمد فوزى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 10 خناجر ذات نصل قرر المقدم أحمد حمد من إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار أنه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

وفي المحاولة الثانية تقدم أحد الركاب القادمين على طيران الشرق الأوسط/ بيروت لإنهاء الإجراءات الجمركية على حقائبه في الصالة الحمراء.

وقام محمد الهادي احمد مدير الحركة المشرف بتكليف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا حيث تم تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على الراكب إلا أنه تلاحظ لهما ارتباك الراكب، قام مدير إدارة الجمرك بتكليف المأمور ومدير الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط قطعة حشيش بوزن 35 جرام من مخدر الحشيش مخبأة في فردة الحذاء الذي يرتديه الراكب.

قرر صبحي ربيع وأحمد سعد مديرى الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .