سيارة متنقلة لتقديم خدمات المركز التكنولوجى لأهالى قرية صفط الخمار بالمنيا

قال الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم توفير إحدى السيارات المتنقلة لتقديم خدمات المركز التكنولوجي لجمهور المواطنين بقرية صفط الخمار أمام الوحدة المحلية للقرية؛ وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وكبار السن لإنهاء إجراءات التصالح، مشيرا إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أكد على ضرورة التيسير على المواطنين وخاصة كبار السن وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال سيارات متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين.

سيارة متنقلة لتقديم خدمات

وأضاف محمد حيدر، رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، أن قسم البيئة بالقرية واصل حملات النظافة اليومية بطريق ترعة سرى ومداخل القرى ونقاط التجمع بالقرية والتوابع، لتوفير بيئة صحية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات وتكليفات رئيس المركز والمدينة بتكثيف أعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها.

سيارة متنقلة لتقديم خدمات

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى استمرار حملات الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بنزلة حسين وبنى أحمد الغربية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث المرورية والمخاطر ليلا، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث قام بإعطاء توجيهات لرؤساء القرى والاحياء بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بشوارع القري لتيسير حركة المواطنين والمركبات.

سيارة متنقلة لتقديم خدمات

وأكد رئيس المركز والمدينة أن أقسام البيئة والإنارة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها تعمل على مدار اليوم من خلال ورديات نهارية ومسائية على مدار الـ 24 ساعة لنقل المخلفات من الشوارع إلى المقلب الوسيط ومنه إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي كما تقوم بأعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد بالشوارع الرئيسية بالمدينة والطرق السريعة والطرق المؤدية للقرى، وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا وذلك بجانب حملات رفع الإشغالات من الشوارع وحملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص.

سيارة متنقلة لتقديم خدمات

سيارة متنقلة

سيارة متنقلة

سيارة متنقلة

سيارة متنقلة

سيارة متنقلة لتقديم خدمات