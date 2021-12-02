الإمارات تحتفل بـ«عيد الاتحاد» الـ50

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات اليوم وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، الاحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لاتحاد الإمارات "عيد الاتحاد الـ 50" والذي أقيم تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في منطقة حتا بدبي.

شاهد العرض المباشر للحفل، الذي أقيم وسط المناظر الطبيعية على بحيرة سد حتا وبين جبال الحجر ـ السكان من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع القنوات التلفزيونية الرسمية إضافة إلى الموقع الرسمي لـ"عيد الاتحاد الخمسين"، فيما تزامن الاحتفال مع تنظيم عروض في مختلف مناطق الدولة في الأماكن العامة وغيرها.

تضمن العرض - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - منحوتة رئيسية على مسرح عائم وسط سد حتا في ربوع المناظر الطبيعية الخلابة، فيما شمل تقنيات متطورة لتسليط الضوء على العلاقة الوطيدة بين الإنسان والطبيعة وتاريخ أرض الإمارات منذ القرن التاسع عشر.

شمل العرض عدة فصول تناولت تاريخ الإمارات قبل الاتحاد ولحظات تاريخية من الأعوام الخمسين الماضية وطرح تصورات لمستقبل الدولة خلال الأعوام الخمسين القادمة.

وأطلقت لأول مرة في الإمارات 400 طائرة مسيرة لرفع الألعاب النارية خلال العرض الذي تضمن أيضًا 97 مبنى من المباني الأيقونية في الإمارات و 101 من الحيوانات، و 98 من النباتات والأشجار و200 طائرة "الدرون" و138 ممثلاً ومؤدياً و 18 وسماً التي مثلت القبائل والعائلات المختلفة في الإمارات، فيما استغرقت استعدادات التحضير لعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات المتحدة أكثر من 147 يوماً، مع فريق مكون من أكثر من 1400 فرد من أكثر من 100 جنسية عملوا لأكثر من مليون و500 ألف ساعة عمل في الموقع.