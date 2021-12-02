الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تحتفل بـ«عيد الاتحاد» الـ50

محمد بن راشد
محمد بن راشد

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات اليوم وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، الاحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لاتحاد الإمارات "عيد الاتحاد الـ 50" والذي أقيم تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في منطقة حتا بدبي.

شاهد العرض المباشر للحفل، الذي أقيم وسط المناظر الطبيعية على بحيرة سد حتا وبين جبال الحجر ـ السكان من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع القنوات التلفزيونية الرسمية إضافة إلى الموقع الرسمي لـ"عيد الاتحاد الخمسين"، فيما تزامن الاحتفال مع تنظيم عروض في مختلف مناطق الدولة في الأماكن العامة وغيرها.

تضمن العرض - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - منحوتة رئيسية على مسرح عائم وسط سد حتا في ربوع المناظر الطبيعية الخلابة، فيما شمل تقنيات متطورة لتسليط الضوء على العلاقة الوطيدة بين الإنسان والطبيعة وتاريخ أرض الإمارات منذ القرن التاسع عشر.

شمل العرض عدة فصول تناولت تاريخ الإمارات قبل الاتحاد ولحظات تاريخية من الأعوام الخمسين الماضية وطرح تصورات لمستقبل الدولة خلال الأعوام الخمسين القادمة.

وأطلقت لأول مرة في الإمارات 400 طائرة مسيرة لرفع الألعاب النارية خلال العرض الذي تضمن أيضًا 97 مبنى من المباني الأيقونية في الإمارات و 101 من الحيوانات، و 98 من النباتات والأشجار و200 طائرة "الدرون" و138 ممثلاً ومؤدياً و 18 وسماً التي مثلت القبائل والعائلات المختلفة في الإمارات، فيما استغرقت استعدادات التحضير لعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات المتحدة أكثر من 147 يوماً، مع فريق مكون من أكثر من 1400 فرد من أكثر من 100 جنسية عملوا لأكثر من مليون و500 ألف ساعة عمل في الموقع.

دبي عيد الاتحاد الـ50 عيد الاتحاد الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بدء الانخفاض التدريجى.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

بداية من الجمعة.. تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوى لـ3 أشهر

تسليم تابوت أثرى عثر عليه فى مقبرة بعين شمس لوزارة الآثار

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

حسين دعسة

متحور «أوميكرون».. سهرة مع أورويل 1984

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

أسلحة سرية وخطة منظمة.. كيف تُجهز إسرائيل لمحاربة إيران؟

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات