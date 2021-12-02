الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السبت.. رباب فؤاد تناقش «أزمة ثقة» فى صالون سالمينا الثقافى

رباب فؤاد
رباب فؤاد

يستضيف صالون سالمينا الثقافي حفل توقيع ومناقشة رواية أزمة ثقة للكاتبة رباب فؤاد، في السادسة من مساء السبت المقبل.

الرواية يناقشها كل من الكاتبة الكبيرة سلوى بكر، د.محمود عطية، والناقد حزين عمر، د. بسيم عبد العظيم، د. عزة رشاد، م. شريف العصفوري مع ركائز الصالون. 

أما عن رواية "أزمة ثقة" التي صدرت طبعتها الأولى عن دار الفؤاد للنشر والتوزيع فتدور أحداثها في ثمانية عشر يوما عاشها أبطال الرواية في ميدان التحرير وذلك خلال قيام ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، وذلك من خلال ثلاثة صحفيين ومعهم ضابط أمن مركزي بالإضافة إلى معتقل سابق.

ومن أجواء الرواية تقول المؤلفة رباب فؤاد: "وقفت بينهم تراقب شاشة العرض، وهي تتجاهل عمدًا النظرات المصوبة إليها. كانت تشعر بها تكاد تنفذ عبر طبقات ملابسها الثقيلة لتبعث بالقشَعريرة في جسدها، لكنها كانت مصرة على تجاهل النظرات وصاحبها.

قابلت (وجيه) برفقة شقيقها عند إحدى بوابات الميدان، ولم يخف عنها لمعة عينيه حينما رآها. لكنها رغم ذلك أومأت له برأسها بالتحية، دون أن تختصه بحديث منفرد، فهو بالنسبة لها زميل مقاعد الدراسة ومظاهرات القائد إبراهيم فحسب.. حتى الآن.

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أما (أكرم) الذي يحاصرها بنظراته عن بُعد، فلم تره صراحة، لكنها شعرت بوجوده، وسمعت شقيق (مازن) يناديه ويطلب منه شيئًا لم تتبينه.. يبدو أن أواصر الصداقة بين هؤلاء الشباب قد تعمقت في ليالي وأيام الميدان التي افتقدت مثيلتها في الإسكندرية لعدم وجود اعتصام دائم.

أمسكت بهاتفها تداعب شاشته، لتصلها رسالة نصية تحمل كلمة واحدة.

“وحشتيني”، ولم تكن تحمل أيًا من رقميهما.

أما عن رباب فؤاد فهي روائية مصرية، ومترجمة ومديرة دار الفؤاد للنشر والتوزيع، صدر لها ٤ أعمال ورقية سابقة هي "حقيقة حب"، "نصف ملاك"، "خفقات دامعة"، و"أزمة ثقة".

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صالون سالمينا الثقافي رواية أزمة ثقة الكاتبة سلوى بكر الناقد حزين عمر الدكتور محمود عطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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