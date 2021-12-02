جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب «آيس»

ضبط رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

وبناء على إخبارية مشتركة بإدارة الجمرك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بالاشتباه في مشمول البوليصة رقم CP 07414582 TR وهي عبارة عن طرد ملابس وأحذية ومأكولات واردة من تركيا، وبمعاينتها وتفتيش الطرد تبين وجود ٤ كيلو و٢٠٠ جرام من مادة يشتبه في كونها مخدرة مخبأة داخل أكياس المأكولات، وبالعرض على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي أفادت بأن تلك المادة هي لمخدر الآيس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.