الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب «آيس»

الضبطية
الضبطية

ضبط رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات. 

 وبناء على إخبارية مشتركة بإدارة الجمرك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بالاشتباه في مشمول البوليصة رقم CP 07414582 TR وهي عبارة عن طرد ملابس وأحذية ومأكولات واردة من تركيا، وبمعاينتها وتفتيش الطرد تبين وجود ٤ كيلو و٢٠٠ جرام من مادة يشتبه في كونها مخدرة مخبأة داخل أكياس المأكولات، وبالعرض على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي أفادت بأن تلك المادة هي لمخدر الآيس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الجمارك مدير محمد القاهرة نفي أحمد تصدير مطار القاهرة تكليف مطار تنفيذي البريد مركز معا واحد تهريب ميناء أحذية الجوى اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بدء الانخفاض التدريجى.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

بداية من الجمعة.. تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوى لـ3 أشهر

تسليم تابوت أثرى عثر عليه فى مقبرة بعين شمس لوزارة الآثار

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

حسين دعسة

متحور «أوميكرون».. سهرة مع أورويل 1984

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

أسلحة سرية وخطة منظمة.. كيف تُجهز إسرائيل لمحاربة إيران؟

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات