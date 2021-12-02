النيابة تحقق في بلاغ الضحية السادسة بواقعة هتك عرض أطفال مدرسة بالمعادي

تواصل نيابة المعادي الجزئية، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في البلاغ السادس من ضحايا هتك العرض بمدرسة شهير بمنطقة المعادي.

البلاغ السادس جاء بعدما بيان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم على ذمة تحقيقات القضية واستمعت لأقوال طفلات أُخريات أكدن أن "عامل" بالمدرسة لمس مناطق عفتهن واعتدى عليهن جنسيًا.

وواجهت النيابة الضحية الخامسة بالمتهم فانهارت الطفلة وقالت: "هو ده عمو اللي كان بيضربني في الحمام ويسرق الكتاب بتاعي، وقالي متقوليش لحد"، وأوضحت الطفلة: “هو كان بيضربني جامد في الحمام، وكان بيوجعني”.

وقال والد الطفلة أن زوجته أخبرته أن الطفلة تعاني من حساسية واحمرار في الجلد في المنطقة الخلفية لديها، وعندما توجها بها للكشف تبين تعرضها للاعتداء الجنسي، وهتك العرض، وأنهما شكوا في الأمر عقب خبر القبض على المتهم بسبب الضحية الأولى ، فأبلغوا الأمن على الفور.

وتلقت نجدة الطفل بلاغًا من والدة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف السنة يتهم فيه عاملًا بالتحرش بنجلتها وهتك عرضها داخل دورة مياه داخل مدرسة.

وعلى الفور تم تحرير محضر وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسئولي المدرسة؛ لسماع أقوالهم في الواقعة، وعرض الطفلة الضحية على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات.