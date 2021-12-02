الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مسؤولة روسية: مصر مقصد السائحين

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أكدت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة "زارينا دوجوزوفا" أن المقصد السياحي المصري يعتبر من المقاصد المفضلة لدى السائحين الروس فهو المقصد الرئيسي بالنسبة لهم.


جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني مع المسؤولة الروسية على هامش زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في أعمال الدورة رقم 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.


وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وروسيا في مجال السياحة، وآليات دفع مزيد من حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر.


وأشادت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة بعمق العلاقات الثنائية واستمرار التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجال السياحة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي، معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة المصري وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة ومن روسيا بصفة خاصة.

حضر اللقاء يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر هو اللقاء الثالث بين الوزير ورئيسة هذه الوكالة حيث كان أول لقاء بينهما في يوليو الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على صحة المستهلك ورفاهية الإنسان "اروسبوتريبنادزور"، والسفير المصري بموسكو، ومساعد وزيرة الصحة المصرية، وذلك لمناقشة ضوابط استئناف السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية، أما اللقاء الثاني كان ضمن اللقاءات الرسمية التي عقدها الوزير خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو في سبتمبر الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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