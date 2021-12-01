محافظ البحيرة يُكرم ذوى الهمم فى احتفالية مجمع دمنهور الثقافى

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بمناسبة اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة بقاعة مجمع دمنهور الثقافي.

حضر الاحتفالية كلًا من الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والنائبة نجوى خلف عضو مجلس النواب ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ومسئولي الجمعيات الخيرية و500 طالب وطالبة من أبنائنا ذوي الهمم بمدارس التربية الخاصة ومراكز الشباب بالمحافظة والطلاب المتفوقين والحاصلين على مراكز عالمية وعربية وجمهورية بمختلف المسابقات وذويهم .

وبدأت فعاليات الحفل بالقرآن الكريم ثم فقرات غنائية مترجمة بلغة الإشارة ومنها "تحيا مصر - بطل الحكاية - معنى الوطن" والتى قدمها طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ونالت إعجاب وإستحسان جميع الحضور الذى عبر بلغة الإشارة أيضا بالشكر والإعجاب للطلاب المشاركين .

وتضمنت فقرات الحفل رقص تعبيري على أغنية أنا من البحيرة لطلاب مدرسة ناصر للتربية الفكرية وهم ضمن أعضاء فريق مراكز الإبداع والفنون بالشباب والرياضة الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الحلم المصري، وكذا تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات المحافظة والدور الكبير الذى تقوم به لدعم ذوي الهمم .

وقرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تقديم دعم إضافي بقيمة مليون جنيه لتوفير كافة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية اللازمة بواقع 500 ألف جنيه من المحافظة و500 ألف جنيه أخرى من الجمعيات.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خلال كلمته أن ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع بل هناك من تميزوا وأبدعوا في العديد من المجالات العلمية والثقافية والسياسية والفنية والرياضية ولابد من تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وعلى هامش الاحتفالية افتتح اللواء هشام آمنة، معرض للفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية والخزف والنسيج والتريكو والحرف اليدوية ومنتجات مراكز تنمية القدرات والفنون وذوي القدرات الخاصة بمراكز الشباب ومدارس التربية الفكرية والتربية الخاصة.

كما قام محافظ البحيرة بتوزيع 27 كرسي متحرك و15 كرسي كهربائي و11 طرف صناعي و14 سماعة أذن و2 دراجة بخارية ومبلغ مالي مقدم من جمعية عطاء لأحد المواطنين لشراء 2 طرف صناعي.

وفي ختام الحفل تم تقديم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمتدربين، وكذا تقديم شهادات التقدير وتكريم كل من المتميزين من ذوي الإحتياجات الخاصة والجهات المشاركة والحاصلين على مراكز عالمية وعربية وجمهورية بمختلف المسابقات بالتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الإجتماعي ومركز الإبداع الفني والأزهر والكنيسة والشركاء من المراكز الطبية والمستشفيات والمعامل المشاركة .