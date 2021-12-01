«تعليم السويس» يستقبل أولى الدفعات المتقدمة للعمل بنظام الحصة

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، استقبال أولى الدفعات المتقدمة للعمل بنظام الحصة بمدارس الإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين، وسط إجراءات احترازية.

حيث تمت المقابلة بناءًا على عدد من المعايير والتي تضمن مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جموع المتقدمين عن طريق لجنة متخصصة بقيادة محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، والدكتور ياسر عمارة وكيل المديرية، أشرف السروي، مدير عام التعليم العام والمهندس إبراهيم عبد الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة والسادة موجهي عموم المواد المختلفة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرياتها بضرورة ترشيد الإنفاق في المبالغ المخصصة لكل منها؛ حتى يتسنى لها تغطية أجور المعلمين بنظام الحصة، خلال العام الدراسي “2021- 2022” كاملًا حتى نهايته.

وجاء نص الخطاب الذي وجهته الوزارة للمديريات التعليمية كالتالي:

«بالإشارة إلى حرص الوزارة على انتظام سير العملية التعليمية من خلال استقرار العمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021-2022 وسد العجز بالمعلمين، وفي ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الاستعانة بالمعلمين المؤهلين بنظام الحصة (20 جنيها للحصة) والتي في ضوئها صدر الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021.

وفي ضوء ما تقدم وبناء على ما ورد من الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام بديوان عام الوزارة؛ فيما يتعلق بأعداد العجز في معلمي المواد الأساسية بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية على مستوى مديريتكم الموقرة، وكذا في ضوء كتاب العميد رئيس قطاع الأمانة العامة رقم 110 بتاریخ 8/ 11/ 2021؛ بشأن المخصص المالي للمديرية لهذا الشأن.

لذا برجاء التفضل بالتوجيه نحو الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري الصادر في هذا الشأن، وكذا التوجيه نحو ضرورة ترشيد الإنفاق في المبالغ المخصصة لمديريتكم حتى يتسنى لها تغطية العام».