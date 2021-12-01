الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سامح سعد: التسعير الفندقي وفقًا للعرض والطلب والفنادق تحاول تعويض خسائر كورونا

سامح سعد
سامح سعد

كشف سامح سعد، رئيس شركة أشتي السابق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن آليات التسعير الخاص بالفنادق.

وأضاف سعد، لـ"الدستور" أن تسعير الفنادق يكون وفقًا للعرض والطلب حيث يتم الزيادة والخفض وفقا للموسم، لافتًا إلى أن الفنادق تقوم خلال فصل الصيف بخفض أسعار الفنادق الموجودة في المدن الشتوية كـ شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان بينما تكون الزيادة خلال موسم الشتاء.

أوضح أن الأسعار في المدن الصيفية مثل الإسكندرية ومرسي مطروح تكون الأسعار بها مرتفعة خلال موسم الصيف بينما تنخفض خلال موسم الشتاء وفقا للطلب عليها.

أوضح أن وزارة السياحة وضعت تسعير خاص بالحد الأدنى وهو ٤٠ دولار أي ما يوازي ٦٠٠ جنيه مصري للفنادق الخمس نجوم  ولكن لم يتم تحديد المدن أو الفنادق نفسها حيث توجد فنادق صف أول وثاني وثالث، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد الضرائب في التسعير.

سياحة شرم الشيخ والغردقة اللجنة الوزارية وزارة قطاع الأعمال العام التسعير اللجنة الوزارية للسياحة شرم الشيخ والغردقة والأقصر

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