أبطال الجزء الثالث من «أبو عروسة»: يناقش المشكلات الاجتماعية والتفاهم بين الأجيال

أعاد مسلسل «أبوالعروسة» بجزءيه الأول والثانى، صناعة حالة المشاهدة الأسرية والجماعية للدراما، فى ظل ما يحمله من عناصر جذب وقصص عائلية اجتماعية واقعية، جعلت الجميع يعيش شغف انتظار إنتاج جزء ثالث منه، الذى يتم تصويره حاليًا لعرضه خلال يناير المقبل. والجزء الثالث تأليف وإخراج هانى كمال، وتشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين، منهم سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ونرمين الفقى وآخرون.

ومنذ الإعلان عن قرب إطلاق الجزء الجديد، وقبل البدء فى عرض الحلقات حصريًا على شاشة قناة «DMC»، تصدر المسلسل قائمة الأكثر تداولًا فى محرك البحث «جوجل».

«الدستور» قضت بضع ساعات فى أحد مواقع تصوير المسلسل بمنطقة مصر الجديدة، حيث يسعى المخرج هانى كمال للانتهاء من تصوير جميع المشاهد لطرح العمل فى يناير المقبل، كما تحدث أبطال العمل عن تفاصيل شخصياتهم وأجواء التصوير وغيرها.

سيد رجب: شعرت خلال التصوير بأننى أب حقيقى للأبطال

أعرب النجم سيد رجب عن سعادته لتقديم جزء ثالث من المسلسل، متوقعًا أن يجمع الجزء الجديد الأسرة المصرية أمام الشاشة من الجزءين الماضيين من خلال أحداث واقعية اجتماعية تجمع أجيالًا مختلفة الأعمار «كبارًا وشبابًا وأطفالًا».

وأشار إلى أن المسلسل فريد من نوعه ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة بسيطة تحتوى على جزء «لايت كوميدى» لتسهل على المشاهد تلقى الرسالة. وقال: أثناء تصوير المسلسل كنت أشعر بأننى أب حقيقى لهؤلاء الأبناء وليس مجرد ممثل، وفى النهاية دعينى أؤكد أن الجزء الجديد من «أبوالعروسة» يحمل الكثير من المفاجآت.

سوسن بدر: يحدد علاقة الأم ببناتها ويمثل الست الأصيلة

عبّرت الفنانة القديرة سوسن بدر عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التى تلقتها بمجرد الإعلان عن تقديم جزء جديد من «أبوالعروسة».

وكشفت عن أنها تقدم فى هذا الجزء أيضًا شخصية «عايدة»، مضيفة: «حقيقى هذا الجزء يناقش قضايا مهمة جدًا، أبرزها علاقة الأم ببناتها كما يجب أن تكون».

وواصلت: على الرغم من أننى قدمت شخصية الأم فى كثير من الأعمال، فإننى وجدته فى هذا العمل مختلفًا تمامًا، فقد وافقت على الدور وجذبنى بمجرد قراءة السيناريو عام ٢٠١٨، ولمست أنه يمثل نموذج الست المصرية الأصيلة.

أحمد صيام: سيكون «نمبر 1» فى 2022

أشار الفنان أحمد صيام إلى أنه مثل الجمهور كان ينتظر تقديم الجزء الثالث من مسلسل «أبوالعروسة»، وتحمس كثيرًا للمشاركة فيه، لرغبته فى معرفة التطورات التى طرأت فى حياة شخصيات الجزءين الأول والثانى. ورأى «صيام» أن سر نجاح المسلسل هو روح التعاون بين فريق العمل، وسعى الجميع للوصول بالمسلسل إلى أعلى مستوى، وأن يكون رقم واحد فى ٢٠٢٢.

نرمين الفقى: جذاب وأنقذنى من الاكتئاب

تحمست الفنانة نرمين الفقى بشدة لتقديم الجزء الثالث من مسلسل «أبوالعروسة»، ووافقت على المشاركة فيه دون أى تردد فور التواصل معها، لأنه من الأعمال الاجتماعية المأخوذة من قلب الأسرة المصرية، وهى نوعية تجذبها دائمًا، إلى جانب توافقه مع بحثها المستمر عن التنوع والابتعاد عن الأدوار المتشابهة، وفقًا لما كشفته لـ«الدستور». وقالت «نرمين» إن الجزء الأول من المسلسل، الذى قُدم فى بداية ٢٠١٨، أخرجها من حالة اكتئاب حادة أصابتها لمدة ٣ سنوات بعد وفاة والدتها، وكتب عودتها للدراما بعد آخر مسلسل قدمته «جبل الحلال» فى ٢٠١٤. وواصلت: بعدما رحل محمود عبدالعزيز عن عالمنا، دخلت فى نفس الحالة مرة ثانية، ولم أجد سيناريو جيدًا يشجعنى على العودة، حتى جاء «أبو العروسة» الذى دفعنى للعودة.

صفاء الطوخى: أحداثه واقعية 100%.. ومَشاهده أبكتنى

قالت الفنانة صفاء الطوخى إن مسلسل «أبوالعروسة» لمس أشياءً كثيرة بداخلها، فى ظل القيم المجتمعية الإيجابية التى يدعو إليها، ما جعله قريبًا جدًا من الجمهور فى جزءيه الأول والثانى، متوقعة أن يحمل الجزء الثالث الكثير من المفاجآت. ورأت الفنانة أن أحداث المسلسل واقعية بنسبة ١٠٠٪، لذا كان هناك الكثير من المشاهد التى جعلتها تبكى فى الحقيقة دون تمثيل، مثل مشهد زواج ابنها «طارق»، والآخر عندما أخبرتها «عايدة» (سوسن بدر) بأنها مصابة بالسرطان.

ولاء الشريف: العمل مُشوِّق بسبب تشابك العلاقات

أوضحت الفنانة ولاء الشريف، التى تلعب دور «زينة»، ابنة «عبدالحميد» و«عايدة» سيد رجب وسوسن بدر، وزوجة «طارق» الذى يجسده الفنان محمود حجازى، أن تشابك العلاقات بين أبطال العمل والأحداث السريعة تسبب فى خلق إطار تشويقى مميز وإيقاع سريع، ما جعل المشاهد يتلهف لمتابعة العمل ويطالب بإنتاج جزء ثانٍ وثالث.

وقالت «ولاء» إنها وافقت على المشاركة فى العمل دون تردد، خاصة أنه كتب شهادة ميلادها الفنية، لأنها شعرت بثقله الفنى وملاءمته مع بحثها الدائم عن التنوع، وتجسيد الدور المميز الذى يترك بصمة لدى الجمهور، والمشاركة فى الأعمال التى تحمل رسائل واضحة ومباشرة للمشاهدين، مشيدة بروح التعاون بين فريق العمل الذى تحوّل إلى أسرة مترابطة.

ميدو عادل: الوقوف أمام سوسن بدر وسيد رجب حلم

أعرب الفنان الشاب ميدو عادل عن فخره بالمشاركة فى العمل الناجح الذى يضم عددًا من كبار الفنانين الذين كان يحلم بالوقوف أمامهم حين شاهد الجزء الأول عام ٢٠١٨، وعلى رأسهم النجمة سوسن بدر والفنان القدير سيد رجب. وقال: فور التواصل معى بشأن المشاركة فى الجزء الجديد للمسلسل وافقت على الفور، وجمعتنى جلسات عمل مع المخرج والمؤلف هانى كمال، بعدما شعرت بأننى سأغيّر جلدى الفنى، من خلال دور «أكرم»، الذى يختلف تمامًا عما قدمته من قبل.

هانى كمال: ركزنا على قضايا «السوشيال ميديا»

وصف المؤلف والمخرج هانى كمال مسلسل «أبوالعروسة» بأنه تجربة استثنائية فى مشواره، كمؤلف للأجزاء الثلاثة، ومخرج لهذا الجزء المنتظر، وأوضح أن المسلسل يناقش ما يحدث داخل الأسر من خلافات بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى يطرأ على المجتمع، مع التركيز على الطبقة المتوسطة والتحولات التى أصابتها، متابعًا: «نركز على قضايا المراهقين، والسوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامها بطريقة غير صحيحة، إلى جانب الخلافات الزوجية».

إبراهيم حمودة : يُعرض على «DMC» أواخر يناير

أكد المنتج إبراهيم حمودة أنه قرر إنتاج جزء ثالث من مسلسل «أبوالعروسة»، رفقة المنتجة منى قطب، بعدما تواصل معه الكاتب يسرى الفخرانى، المشرف العام على المحتوى الدرامى بشبكة قنوات «DMC»، رئيس قناة «DMC دراما»، وعرض عليه ذلك بعد نجاح الجزءين الأول والثانى بشكل مميز. وتوقع عرض المسلسل فى أواخر يناير المقبل، على قناة «DMC»، معتبرًا أن العرض من خلالها له مذاق خاص فى ظل حرصها على التنوع فيما تعرضه من أجل إرضاء أذواق الجمهور كافة، سواءً الدراما الكوميدية أو الاجتماعية.